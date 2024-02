Guarani prepara camisas para fãs de k-pop depois de uniforme viralizar na Coreia do Sul

A proposta é que as camisas não sejam para jogo, mas em estilo casual. O lançamento deve acontecer em junho para aproveitar a presença do grupo IVE no Brasil. Será um show único, em São Paulo. Gaeul, que faz parte do IVE, utilizou um moletom inspirado no uniforme do Guarani, mas na cor rosa. A ideia é entregar uma camisa da nova linha à cantora. Os modelos de agasalhos e camisetas com o escudo do clube e a marca Dellerba são comuns em sites e aplicativos de moda da Coreia do Sul, com diferentes cores.

“Nós percebemos que a ação tinha ganhado um alcance enorme e, a partir daí, iniciamos um trabalho em cima disso. Observamos o impacto que estava causando, não só na Coreia, como também em outros países. Com isso, a gente entrou em contato com a nossa fornecedora de material esportivo e já começamos a preparar o lançamento de uma linha k-pop, oficial do Guarani”, contou, Adriano Hintze, do Conselho de Administração e responsável pelo departamento de marketing do clube.