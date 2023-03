Mallorca suspende por 3 anos torcedor racista que xingou Vini Jr. no Campeonato Espanhol

A diretoria do Mallorca prometeu tolerância zero com torcedores que desrespeitarem rivais com frases discriminatórias e nesta terça-feira cumpriu com suas palavras ao afastar por três anos de seus jogos um adepto que se direcionou ao brasileiro Vini Jr. com palavras racistas. O clube ainda promete ajudar as autoridades para que punições dentro das leis também sejam aplicadas.

Logo após o jogo, no qual o Mallorca ganhou do Real Madrid por 1 a 0, o clube se disse envergonhado ao ver as imagens flagradas pela DAZN TV, na qual o torcedor suspenso aparece ofendendo o oponente do Real Madrid. “Vinícius, macaco. Você é um p... macaco”, proferiu o torcedor no estádio Iberostar, antigo Son Moix.

“De acordo com o regulamento aplicável pelo RCD Mallorca aos titulares de títulos de época e espectadores que frequentam o Estádio Son Moix, a Comissão de Ética do Clube sanciona com a retirada do carnê de sócio durante três anos o torcedor que proferiu insultos xenófobos tanto ao jogador do Real Madrid CF Vinícius Júnior como a Samu Chukwueze, jogador de futebol do Villarreal CF. O RCD Mallorca é contra todas as manifestações xenófobas e continuará trabalhando ativamente para erradicar esta calamidade”, anunciou o clube.

Vinícius Júnior tem sido alvo de insultos racistas de vários torcedores ao longo da temporada. Foto: Juan Medina/ Reuters

Na mesma partida, o zagueiro Raillo fez muitas provocações ao brasileiro e chegou a estender o escudo da camisa do Mallorca para que Vini Jr beijasse. Depois, em coletiva, ainda disse que o brasileiro usava o artifício do racismo para se defender quando era acusado de “provocador.”

Vini Jr. Vem sendo constantemente atacado em estádios de adversários do Real Madrid por causa do seu jeito alegre e divertido de jogar de comemorar seus gols, sobretudo com danças. Ele já viu a torcida do Atlético de Madrid “enforcar” um boneco que simularam ser o jogador e viu no fim de semana os fãs do Barcelona desejarem sua morte em música.