Manchester United bate Arsenal no Campeonato Inglês com CR7 no banco e gol de Antony na estreia

O Manchester United derrubou os 100% de aproveitamento do Arsenal no Campeonato Inglês ao vencer por 3 a 1, na tarde deste domingo, no Old Trafford, pela sexta rodada, com direito a gol do estreante Antony, jogador mais caro da última janela de transferências e que teve uma grande atuação no confronto.

O investimento parece ter mexido com o técnico Erik ten Hag, que escalou o brasileiro como titular. A opção deixou nomes importantes como Cristiano Ronaldo e Casemiro no banco de reservas. Ambos entraram no decorrer da partida.

Além de Antony, quem também brilhou foi o inglês Rashford, autor de dois gols na vitória diante de um Arsenal, que não conseguiu tirar o melhor da dupla brasileira formada por Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Saka fez o único gol da equipe na derrota de 3 a 1.

Cristiano Ronaldo entrou no lugar do brasileiro Antony pelo Manchester United contra o Arsenal. Foto: Craig Brough / REUTERS

Apesar de conhecer a primeira derrota no Campeonato Inglês, o Arsenal continua na liderança, com 15 pontos, seguidos por Manchester City e Tottenham, ambos com 14. O Brighton fecha o G-4, com 13. O Manchester United acabou subindo para a quinta colocação, com 12.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio no Old Trafford. Em casa, o United tomou a iniciativa, mas não demorou para o Arsenal equilibrar as ações e terminar com mais posse de bola. Aos 11 minutos, Gabriel Martinelli chegou a fazer um belo, em toque por cobertura, mas o VAR pegou uma falta de Odegaard no início do lance e anulou a jogada.

O Arsenal continuou pressionando e De Gea fez uma defesa espetacular em cabeçada de Martinelli, dentro da área. Mas o brasileiro Antony queria mesmo estrear com o pé direito. Uma das apostas de Tite na seleção brasileira, o ex-atacante do São Paulo foi logo fazendo o seu primeiro gol pelo seu atual clube.

Aos 34 minutos, após boa triangulação entre Bruno Fernandes, Sancho e Rashford, o brasileiro saiu na frente do gol e bateu com extrema categoria para inaugurar o marcador.

No segundo tempo, o time visitante saiu com tudo para o ataque e assustou logo aos sete minutos com uma bola no travessão de Saka. Curiosamente, foi só Antony dar lugar a Cristiano Ronaldo, que o Arsenal empatou. Aos 14 minutos, Gabriel Jesus tentou, mas viu a bola sobrar para Saka, que só empurrou.

O gol, no entanto, acordou o Manchester United, que novamente comandou o placar. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes deu linda assistência para Rashford fazer 2 a 1. O inglês ainda fez mais um, aos 29, após receber de Eriksen e arrematar com perfeição para dar números finais ao duelo.

Ainda neste domingo, o Brighton confirmou a boa fase neste início de Campeonato Inglês ao fazer sonoros 5 a 2 no lanterna Leicester, destaque para Mac Allister, autor de dois gols.