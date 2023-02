Manchester United supera o Nottingham Forest outra vez e decide Copa da Liga Inglesa com o Newcastle

Manchester United e Newcastle vão decidir a Copa da Liga Inglesa, dia 26 de fevereiro, em Wembley. Um dia após a equipe de Bruno Guimarães se classificar, os comandados de Erick Ten Hag confirmaram o favoritismo após 3 a 0 na ida e, com 2 a 0 em Old Trafford, gols de Martial e do brasileiro Fred, voltam à final para tentar o sexto título - não erguem a taça desde 2017.

Antes, porém, as equipes terão série de jogos no Campeonato Inglês, o que ajudará Bruno Guimarães a estar em campo na decisão. Expulso na semifinal, o brasileiro vai cumprir os três jogos de suspensão contra West Ham, Bournemouth e Liverpool, o que o deixará livre justamente para a disputa da taça. O United ainda terá os compromissos das oitavas da Liga Europa contra o Barcelona.

Leia também Mundial: Al-Ahly despacha Auckland City e decide com Seattle Sounders o adversário do Real Madrid

Depois da Copa do Mundo, o United emplacou sequência de triunfos e já soma nove vitórias em 11 aparições, crescendo de rendimento e sonhando com coisas boas na temporada. Fred, condenado no Catar por erro no fim da partida com a Croácia, anotou pelo segundo jogo seguido.

Com gigante vantagem de 3 a 0 do jogo de ida, Ten Hag se deu ao luxo de descansar peças importantes. O goleiro De Gea, o artilheiro Rashford, o experiente Maguire e os habilidosos Sancho (não atuava desde outubro) e Martial estavam no banco de reservas. Lesionado após entrada dura no fim de semana, o dinamarquês Eriksen ficará ausente por três meses por lesão no tornozelo.

Fred em ação pelo Manchester United na vitória sobre Nottingham Forest Foto: Paul Ellis / AP

Com escalação bem mexida, o torcedor tinha chance de ver o jovem Garnacho desde o começo e também o novo centroavante, Weghorst em ação. Entre os brasileiros, Casemiro e Fred queriam apurar ainda mais o entrosamento e Antony tentava se redimir das críticas.

Com Gustavo Scarpa e Renan Lodi desde o início e Danilo no banco, o Nottingham Forest se expôs pela necessidade de gols. Scarpa em cruzamentos levou perigo no começo, mas sem sucesso. Bem ofensivo, o time visitante rapidamente começou a sofrer com os contragolpes.

Aos 16 minutos, Garnacho partiu para cima do defensor e acabou caindo após leve empurrão na área. O árbitro não viu falta e mandou o jogo seguir. O jovem queria mostrar serviço, enquanto o brasileiro Antony queria calar os críticos. E um minuto mais tarde ele passou pelo marcador e bateu colocado. O goleiro defendeu. Hennessey voltaria a salvar o Nottingham em cabeçada forte de Casemiro. Defendeu com os pés.

A melhor chance da partida até então surgiu aos 33 minutos. Brennan Johnson saiu de frente para o goleiro, mas bateu no peito de Heaton, que salvou o United em raro momento de desatenção da defesa em Old Trafford. A resposta veio com bomba de Antony raspando o travessão. Weghorst ainda parou na trave antes do intervalo.

Na volta do intervalo, McKenna tentou cortar uma bola dominada, não viu a chegada de Weghorst e deu um bico no atacante. O árbitro ignorou o pênalti, assim como o VAR, que optou por chamar apenas para verificar uma possível agressão logo depois.

Após Garnacho desperdiçar nova chance ao parar no goleiro, Ten Hag resolveu modificar o ataque trocando as três peças ofensivas. Rashford, Sancho e Martial entraram. Do lado visitante, o brasileiro Danilo entrou aos 20 minutos para sua segunda partida na equipe.

Com poderio maior, o United emplacou chances desperdiçadas uma atrás da outra. De tanto insistir, o time desencantou com dois jogos em três minutos, com Martial e Fred, celebrando a vaga com nova vitória.