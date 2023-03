Manchester United x Bétis: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester United e Bétis jogam nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Inglaterra, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa. O duelo coloca frente a frente o terceiro colocado no Campeonato Inglês e o quinto colocado no Campeonato Espanhol.

ONDE ASSISTIR MANCHESTER UNITED X BÉTIS

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no Old Trafford.

Manchester United tenta abrir o mata-mata da Liga Europa em vantagem. Foto: Carl Recine/ REUTERS

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

MANCHESTER UNITED: De Gea, Dalot, Martinez, Varrane e Shaw; Casemiro e Fred; Antony, Garmacho e Bruno Fernandes; Rashford. Técnico: Erik Ten Hag.

BÉTIS: Bravo, Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe e Miranda; Rodríguez, William Carvalho, Rodri, Ruibal e Ayoze Pérez; Borja Iglesias. Técnico: Manuel Pellegrini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Manchester United vive um momento instável. Apesar de estar em terceiro no Campeonato Inglês e ter vencido a Copa da Liga Inglesa recentemente, o United sofreu uma sonora goleada contra o Liverpool no domingo e precisa dar uma resposta. Já o Bétis se consolidou como a quarta força do futebol espanhol e vem de um empate com o Real Madrid.