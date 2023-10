Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sem conseguir corresponder às expectativas até o momento, o Manchester United encara o Crystal Palace neste sábado, 11h (horário de Brasília), para se recuperar na temporada e se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês. Sob o comando de Erik Ten Hag, os Red Devils estão apenas na nona colocação da competição.

O Manchester United precisa de todos os seus jogadores para reagir na temporada. Até a sexta rodada, o United somou nove pontos. O City, rival da cidade, lidera a Premier League com o dobro dos pontos, 18. No penúltimo jogo pelo Campeonato Inglês, foi derrotado pelo Brighton, em casa, por 3 a 1.

Este será o segundo duelo consecutivo entre United e Crystal Palace. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentaram pela Copa da Liga Inglesa, com vitória do time de Erik Ten Hag por 3 a 0. Assim como neste sábado, a partida aconteceu no Old Trafford.

Manchester United e Crystal Palace se enfrentam pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

MANCHESTER UNITED X CRYSTAL PALACE

LOCAL: Manchester, na Inglaterra.

ESTÁDIO: Old Trafford.

DATA: 30/09/2023 (sábado).

HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

MANCHESTER UNITED : André Onana; Diogo Dalot, Raphael Varane, Jonny Evans e Sergio Reguilón; Casemiro e Sofyan Amrabat; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, e Marcus Rashford; Rasmus Hojlund. Técnico : Erik Ten Hag.

: André Onana; Diogo Dalot, Raphael Varane, Jonny Evans e Sergio Reguilón; Casemiro e Sofyan Amrabat; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, e Marcus Rashford; Rasmus Hojlund. : Erik Ten Hag. CRYSTAL PALACE: Sam Johnstone; Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guehi e Tyrick Mitchell; Will Hughes e Cheick Doucouré; Jordan Ayew, Eberechi Eze e Jeffrey Schlupp; Jean-Phillipe Mateta. Técnico: Roy Hodgson.

ÚLTIMOS RESULTADOS