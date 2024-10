Mansão de Cafu é leiloada por R$ 20 milhões para quitar dívida

A mansão do ex-lateral Cafu, duas vezes campeão mundial com a seleção brasileira, foi leiloada judicialmente nesta terça-feira, 1º. A casa, que fica no condomínio Alphaville Residencial 2, na cidade de Barueri, foi arrematada por R$ 20,2 milhões. Foram dois leilões até o imóvel ser arrematado.

O primeiro leilão começou às 14h, com valor de avaliação R$ 40 milhões. Como não houve ofertas, foi aberto, então, o segundo leilão, às 15h, seguindo o que estava estipulado no edital pelo juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri. Foram 38 minutos e 14 lances até a casa ser leiloada por R$ 20.280.000,00, além da comissão de 6% que o comprador tem de pagar para o leiloeiro. O caso está na Justiça há anos e ainda não há uma decisão definitiva porque a defesa do jogador entrou com recurso para anular o leilão e aguarda a decisão da Justiça. Ao Estadão, a gestão de Cafu afirmou que a equipe jurídica do ex-atleta "está confiante nos recursos pendentes de julgamento, o que resultará em nova anulação". Também disse que os advogados "acreditam firmemente no resultado positivo em favor do ex-atleta".

Cafu na sala de troféus de sua mansão, que foi leiloada por R$ 20 milhões Foto: Felipe Rau/Estadão

O imóvel já havia sido arrematado no fim do ano passado, por R$ 25 milhões pela pela CAS Participações e Administração de Bens Próprios, empresa de São Paulo, mas em janeiro deste ano a Justiça de São Paulo invalidou o leilão sob o argumento de que o valor estava abaixo do montante mínimo do processo, de modo que o edital estabelecia um valor mínimo de R$ 35 milhões.

A mansão de Cafu

O imóvel está hipotecado como garantia de empréstimo feito pela Capi-Penta International Football Player LTDA, empresa do jogador e de sua ex-mulher, Regina Feliciano, homenageada após a vitória contra a Alemanha na final da Copa de 2002.

O processo judicial levantou suspeita sobre a situação financeira do bicampeão mundial. Porém, Cafu nega que esteja “quebrado”. Até março deste ano, as dívidas do ex-jogador eram estimadas em R$ 11, 5 milhões. A maioria dos processos é movido pela Vob Cred Securitizadora S/A e seu proprietário, Valentim Osmar Barbizan.

Mansão de Cafu em Alphaville foi leiloada por R$ 20 milhões Foto: Evelyn Muller/Divulgação

Com área construída de 3.229 m² num terreno de 2581m², a imponente mansão tem campo de futebol, churrasqueira, piscinas, sauna, jardim, salão de jogos, espaço para festas e grande sala na entrada onde o ex-jogador guarda as lembranças de duas décadas de carreira, incluindo troféus, medalhas e camisas.

O imóvel dispõe também de seis suítes com banheira, escritório, sala de cinema, academia e elevador. Na garagem, há espaço para até oito carros.