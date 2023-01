Gallardo anuncia que será técnico em possível confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo

O técnico argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, anunciou nesta quinta-feira que será técnico do combinado entre Al-Nassr e Al-Hilal, clubes da Arábia Saudita, em amistoso com o francês Paris Saint-Germain no dia 19 de janeiro. O duelo pode opor o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

“Quero anunciar que em 19 de janeiro vou comandar o Riad Season que será formado com jogadores do Al Hilal e Al-Nassr. Nos vemos em breve”, disse Gallardo em breve comunicado.

Cristiano Ronaldo foi apresentado nesta semana no Al-Nassr em uma transação polêmica que suscitou inúmeras críticas ao astro lusitano. O jogador diz que tem importante missão a cumprir no futebol saudita e rejeita aposentadoria.

Cristiano Ronaldo diz ter importante missão no futebol saudita. Foto: Amr Nabil/ AP

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr está agendada para sexta-feira, às 12h. O jogo com o Al-Taee seria nesta quinta, mas foi adiado devido a problemas de eletricidade no estádio.

Messi retornou ao Paris Saint-Germain neste início de ano após a conquista da Copa do Mundo do Catar pela seleção argentina. O PSG terá duas semanas de descanso do futebol francês entre 15 e 29 de janeiro e aproveitará o período para realizar o amistoso.

Messi participa de treinamento do Paris Saint-Germain nesta quinta-feira. Foto: Thibault Camus/ AP

Gallardo anunciou sua saída do River Plate ao término da temporada 2022. O grande desejo do treinador é comandar uma equipe da Europa. No entanto, nenhuma negociação prosperou até aqui. Seu nome foi ventilado para comandar o Atlético-MG.