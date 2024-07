Conheça Marcos Antônio, contratação que fez o São Paulo dar um chapéu no Flamengo

O São Paulo anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Marcos Antônio, que chega por empréstimo junto à Lazio, da Itália até junho de 2025. No contrato do jogador, de 24 anos, terá um valor fixado para compra em caso de cumprimento de metas.

Estamos trabalhando para deixar o nosso elenco ainda mais forte. O Marcos Antônio é um importante valor que conseguimos repatriar e será de grande valia para o Zubeldía nesta sequência de temporada", afirmou o presidente Júlio Casares. Marcos Antônio nasceu em Poções, na Bahia, mas iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Athletico-PR. Foi para o Estoril, de Portugal, antes mesmo de estrear no time profissional. Passou ainda pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Lazio, da Itália. Na última temporada, estava no PAOK, da Grécia.

Marcos Antônio é o novo reforço do São Paulo. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

“É um momento de muita alegria e felicidade, um sentimento diferente. Estou feliz com a oportunidade de defender o São Paulo e espero ajudar os meus novos companheiros. Vamos jogar junto com a nossa torcida para conquistar os objetivos do clube”, disse o volante.

Pelo clube grego, Marcos Antônio disputou 17 jogos e fez três gols. Os números pelo seu empréstimo giram na casa dos R$ 900 mil. O valor de compra é aproximadamente R$ 25,3 milhões.

O jogador fica na espera do BID para fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. O clube paulista entra em campo nesta quarta-feira, às 20h, para enfrentar o Botafogo, no MorumBis.