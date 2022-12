Marrocos derrota o Canadá e termina com a melhor campanha na fase de grupos de um africano em Copas

Marrocos faz história nesta Copa do Mundo. Além do ótimo desempenho em campo, a vitória sobre o Canadá por 2 a 1, com todos os gols no primeira tempo, classifica a seleção às oitavas de final pela primeira vez desde 1986 e garante a melhor campanha de uma nação africana em uma fase de grupos. Invicta, termina com duas vitórias, um empate, quatro gols marcados e apenas um sofrido. É a segunda seleção africana a se classificar às oitavas no Catar, seguindo Senegal.

Antes desse desempenho de Marrocos, a melhor campanha africana na primeira fase era da Nigéria em 1994, com duas vitórias, uma derrota e seis gols marcados. A vitória faz com que a seleção chegue aos sete pontos e elimine a Bélgica, que termina em terceiro lugar no Grupo F após o empate em 0a 0 com a Croácia. Marrocos enfrenta o segundo colocado do Grupo E nas oitavas, composto por Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão e terá sua definição ainda nesta quinta-feira

Com a possibilidade de se classificar às oitavas, Marrocos se lançou ao ataque desde o minuto inicial da partida, pressionando a saída de bola canadense. Logo cedo, aos quatro minutos, chegou ao seu primeiro gol após falha da defesa canadense: Vitoria recuou errado para Milan Borjan, que errou o passe e entregou a bola para Ziyech. Com categoria, o jogador do Chelsea encobriu o goleiro a partir do meio-campo para marcar seu primeiro gol em Copas. Foi também o segundo mais rápido e o primeiro gol marcado de fora da área por uma seleção africana nesta Copa.

En-Nesyri se tornou o primeiro jogador marroquino a marcar gols em duas edições de Copa do Mundo. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

À frente do placar e sem a pressão de aumentar o resultado para garantir a classificação, Marrocos seguiu dominando a partida, com posse de bola e toques rápidos. Já eliminada da Copa, o Canadá apostava nas jogadas de velocidade de Davies e Larin pelo lado direito, mas pouco ameaçava a meta de Bounou, de volta à titularidade após desconforto muscular que o tirou da última partida.

Exposta, a zaga canadense sofreu o segundo baque na partida ainda na primeira etapa. Hakimi, um dos destaques nesta Copa, encontrou En-Nesyri com um lançamento a partir do campo de defesa, em um dos lances mais bonitos do Mundial. Cara a cara com Borjan, o centroavante teve tranquilidade para chutar forte, no canto esquerdo do goleiro, para ampliar o marcador. Ele se tornou o primeiro atleta marroquino a marcar em duas edições diferentes (2018 e 2022).

Com o 2 a 0, a torcida marroquina, que lotou o Al Thumama, fazia a festa com a classificação já aos 30 minutos. Nervoso, o Canadá errava passes básicos no meio-campo e no último terço. Apesar disso, conseguiu diminuir o marcador com um gol contra de Aguerd, após cruzamento de Adekugbe pelo lado esquerdo. Foi o primeiro gol sofrido por Marrocos nesta Copa, mas também trouxe outras marcas: foi o 100º marcado no Catar e o primeiro contra neste ano.

Na reta final do primeiro tempo, Marrocos conseguiu se recuperar e igualar as ações ofensivas após o gol sofrido. Em jogada de bola parada, En-Nesyri chegou às redes, mas Raphael Claus, que apitou seu segundo jogo nesta Copa, anulou o lance por impedimento, checado no VAR.

Segundo tempo

A dinâmica da partida seguiu após a volta do intervalo. Apesar do gol canadense na reta final do primeiro tempo, Marrocos continuou com o domínio da posse e das ações ofensivas. O Canadá tentava explorar a velocidade nas pontas para chegar ao ataque, mas seguia com erros de passe no último terço do campo.

Canadá quase chegou ao empate no segundo tempo, mas a bola parou em cima da linha. Foto: Patrick T. Fallon/AFP

Com o passar do tempo, Marrocos se retraiu no jogo e chamou o Canadá para o ataque. Apreensiva com o fim do jogo, sofreu perigo com as jogadas aéreas de Marrocos. Em um destes lances, Hutchinson testa o travessão e a bola quica em cima da linha, sem cruzar totalmente o gol.

Regragui tirou Ziyech e Boufal, dois jogadores do trio de ataque marroquino, para tentar manter o ritmo da equipe nos contra-ataques. Mesmo assim, Marrocos seguiu retraído em campo, à espera do final dos 90 minutos. Davies chegou a ter a chance de empatar a partida e garantir o primeiro ponto do Canadá após Bounou se atrapalhar com a bola e Borjan foi ao ataque, mas antes mesmo do final da partida Marrocos já comemorava: o empate entre Bélgica e Croácia garantiu a classificação histórica da equipe no primeiro lugar do grupo - em 1986, a primeira vez em que uma seleção africana avançou às oitavas, também passou em primeiro no grupo.

FICHA TÉCNICA

CANADÁ 1 X 2 MARROCOS

CANADÁ - Milan Borjan; Alistair Johnston, Kamal Miller e Steven Vitória; Samuel Adekugbe (Ismael Kone); Jonathan Osorio (Richie Laryea); Mark-Anthony Kaye (Atiba Hutchinson) e Alphonso Davies; Tajon Buchanan, Cyle Larin (Jonathan David) e Junior Hoilett (David Wotherspoon). Técnico: John Herdman.

MARROCOS - Yassine Bounou; Achraf Hakimi (Yahya Jabrane), Nayef Aguerd, Romain Saiss e Noussair Mazraoui; Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi (Jawad El Yamiq) e Abdelhamid Sabiri (Selim Amallah); Hakim Ziyech (Abderrazak Hamdallah), Sofiane Boufal (Zakaria Aboukhlal) e Youssef En-Nesyri. Técnico: Walid Regragui.

GOLS - Hakim Ziyech, aos quatro minutos, Youssef En-Nesyri, aos 23, e Aguerd (contra), aos 40 do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (Brasil).

CARTÕES AMARELOS - Jonathan Osorio, Junior Hoilett, Samuel Adekugbe e Steven Vitoria (Canadá).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 43.102 presentes.

LOCAL - Estádio Al Thumama, em Doha.