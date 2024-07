Olimpíadas 2024: Marta pode fazer sua despedida oficial da seleção; veja quando

Maior artilheira em Copas do Mundo, maior artilheira da seleção brasileira entre homens e mulheres e dona de seis troféus de melhor jogadora do mundo, Marta escreve seus últimos capítulos com a camisa do Brasil. Nos Jogos Olímpicos de Paris, a camisa 10 fará sua despedida de grandes competições com o País. E para adiar esse adeus, a Rainha precisa vencer a forte seleção da Espanha, atual campeã do mundo.

Isso porque o Brasil perdeu para o Japão na segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino nas Olimpíadas, se complicando no Grupo C. A seleção vencia até os acréscimos do segundo tempo, quando tomou a virada e o placar terminou 2x1 para as japonesas.

Marta atuando na partida contra o Japão, pela 2ª rodada da fase de grupos das Olimpíadas 2024 Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A partida ganha um roteiro ainda mais interessante porque pode ser a última de Marta com a camisa da seleção brasileira em grandes competições do futebol feminino. Em 2023, aos 37 anos, após a eliminação da seleção na Copa da Austrália e Nova Zelândia, Marta declarou que a disputa olímpica seria, de fato, seu último ato como jogadora da seleção. "Se eu for à Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independente de ir ou não, será meu último ato com a seleção como atleta. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora", disse à época. Resta saber se a meia cumprirá, ou não, com o que disse na beira do campo após a partida.

Naquele momento, a camisa 10 confirmou que não disputaria uma nova Copa do Mundo. Ainda não se sabe se após Paris Marta seguirá atuando também no futebol de clubes, onde defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Caso anuncie aposentadoria da amarelinha, também não há uma projeção se haverá um jogo voltado para a despedida de Marta na sequência.

Ao dar entrevista após a eliminação no Mundial, Marta demonstrou certo otimismo com o legado das atletas que ficarão na equipe e pediu apoio da torcida para continuar apoiando a equipes daqui em diante.

“Continuem apoiando. A Marta acaba por aqui, não tem mais Copa para a Marta. Mas estou muito grata pela oportunidade que tive de jogar mais uma Copa. Para elas (outras jogadoras), é só o começo. Para mim, é o fim da linha (...) Eu estou muito tranquila em relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens”, declarou.