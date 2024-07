Mauro Naves leva pontos no rosto após sofrer acidente doméstico

O comentarista da ESPN Mauro Naves sofreu um acidente doméstico na manhã desta quinta-feira, dia 4 de julho, em Alagoas. O jornalista de 65 anos, que está construindo uma casa no estado, caiu no canteiro de obras e machucou o rosto.

Após o acidente, ele levou pontos na face e, ao retornar para São Paulo, trocou os pontos com uma cirurgiã. Naves passa bem. “O jornalista Mauro Naves está bem e volta ao ar na ESPN na próxima semana”, afirmou a direção do canal de televisão via assessoria de imprensa.

Mauro Naves foi repórter da Globo e, atualmente, é comentarista dos canais ESPN. Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Naves foi um dos principais correspondentes esportivos da Rede Globo, atuando na emissora carioca por 31 anos. Em 2019, após ter seu nome envolvido na polêmica entre Neymar e Najila Trindade, o jornalista foi afastado do canal e, posteriormente, teve seu vínculo encerrado. "O Grupo Globo e o jornalista Mauro Naves decidiram encerrar consensualmente o contrato de prestação de serviços que mantinham. O Grupo Globo reconhece a imensa contribuição de Mauro Naves ao jornalismo esportivo e a ele agradece os 31 anos de dedicação e colaboração", informou a emissora em nota.

O jornalista, então, assumiu uma nova função dentro da mídia esportiva e passou a atuar como comentarista de futebol. Em 2020, Naves foi contratado pelo grupo Disney e atua na ESPN desde então.