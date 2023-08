Mbappé volta aos treinos no PSG e presidente confirma permanência, diz jornal

A novela entre Mbappé e Paris Saint-Germain parece enfim estar no capítulo final. Segundo o jornal L’Équipe, o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, esteve neste domingo, 13, no Centro de Treinamento de Poissy e confirmou a permanência do atacante francês em uma conversa com todo o elenco.

O mandatário teria afirmado que ele está de volta e totalmente dedicado ao clube. Com isso, colocou um fim na possível saída do jogador na atual janela de transferências, seja para o futebol da Arábia Saudita ou para o Real Madrid, que vinha sondando o atacante.

Kylian Mbappé ainda não sabe se continuará no PSG para 2023-2024, mas presidente deu notícia que pode animar os torcedores. Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Mbappé, que foi reintegrado ao grupo neste domingo, esteve no Parque dos Príncipes neste sábado e acompanhou o empate sem gols entre PSG e Loriente, pela primeira rodada do Campeonato Francês.

“Depois de conversas positivas e muito construtivas entre PSG e Kylian Mbappé antes do jogo contra o Lorient, o jogador foi reintegrado à equipe principal de treinamento nesta manhã”, disse o PSG em comunicado.

O técnico Luis Enrique também foi questionado sobre a situação do atacante, mas deixou o caso nas mãos da diretoria. “Esse é um problema que já aconteceu no passado e que foi resolvido de forma positiva entre clube e jogador antes de eu estar aqui”, disse. “Espero que, como aconteceu no passado, cheguem a um acordo. Isso é o que eu gostaria também. O presidente já falou que o clube está acima de jogadores, treinadores, diretores, e eu compartilho dessa filosofia 100%”.

Desde que o jogador de 24 anos comunicou que não iria renovar, o PSG tem convivido com o medo de perder um dos maiores astros do futebol mundial sem nenhum retorno financeiro. Nos últimos dias, a imprensa francesa noticiou que o clube teria oferecido uma ampliação de contrato até 2025, com valores maiores do que os estabelecidos pela renovação automática e com a garantia de transferência ao fim da temporada 2023-2024.

Desta forma, Mbappé jogaria mais um ano pelo time parisiense e a equipe que o contratasse teria de pagar o valor da rescisão. O Paris Saint-Germain volta a campo pelo Campeonato Francês no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Toulouse, e espera ter a situação bem definida para focar apenas em se acertar em campo.