Confira os memes da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil

Não deu para o Corinthians. O time alvinegro está oficialmente fora da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo fora de casa, a equipe paulista recebeu o Flamengo na Neo Química Arena neste domingo, dia 20, e não conseguiu sair do 0 a 0 com o rival carioca. A eliminação, é claro, virou motivo para diversas postagens nas redes sociais.

O Corinthians jogou com um homem a mais por boa parte do jogo, já que Bruno Henrique foi expulso por entrada violenta em Matheuzinho. Bastava um gol para levar a partida para os pênaltis. No entanto, o goleio Rossi saiu de campo sem ser vazado. Agora o Flamengo encara o Atlético-MG na grande final da competição nacional. As datas e mandos de campo ainda serão definidos.

Eliminação do Corinthians rende memes nas redes sociais. Foto: Reprodução/X @A_Eliminates