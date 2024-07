Memes: acréscimos ‘infinitos’, goleiros paredões e liderança na derrota do Palmeiras para o Botafogo

O Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo na noite desta quarta-feira, dia 17 de julho, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorreu no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O clima antes do confronto era de tensão, dado as recentes acusações entre Leila Pereira, presidente do clube alviverde, e John Textor, dono da SAF do time carioca.

Em campo, o que se viu foi um dos melhores jogos do torneio. Nas redes sociais, no entanto, a torcida paulista ficou na bronca por conta da derrota. Com o resultado, o clube alvinegro assumiu a liderança provisória do Brasileirão. Veja os melhores memes do confronto:

Gustavo Gómez, do Palmeiras, disputa bola com o jogador do Botafogo FR, durante partida válida pela décima sétima rodada, do Campeonato Brasileiro. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Antes da partida, o clima era de provocação entre as torcidas.

Durante o jogo, sobrou até para comissão técnica do Botafogo.

Tiquinho Soares foi muito celebrado. Ele perdeu um pênalti importante no ano passado, exatamente contra o Palmeiras, mas deu a volta por cima na partida.

Os torcedores do Botafogo ficaram nervosos com a alta quantidade de acréscimos dados no final da segunda etapa.

A vitória do Botafogo só não foi mais elástica por conta de um nome: Weverton.

Do outro lado do campo, o goleiro John também fez bonito.

Após o apito final, o estádio Nilton Santos começou a piscar as luzes para comemorar a vitória. A situação, no entanto, causou uma cena para lá de bizarra.

Com a vitória, o Glorioso voltou a assumir a ponta do campeonato.

Quem também virou motivo de piada foi Leila Pereira. A presidente do Palmeiras vem trocando acusações contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor.