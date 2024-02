Confira os memes do clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Paulistão

O Palmeiras venceu o jogo até os minutos finais. Yuri Alberto descontou para o Corinthians aos 42 minutos, dando esperança ao torcedor alvinegro. Desde então, diversos acontecimentos tomaram sequência para definir o resultado final. O mais importante deles: o golaço de falta de Rodrigo Garro nos acréscimos.

Dentre as reações dos internautas, vale o destaque para o zagueiro Gustavo Henrique. O defensor se viu obrigado a ir pro gol após expulsão de Cássio. Carlos Miguel estava impossibilitado de entrar por conta das alterações de António Oliveira. As comparações com Cássio e Weverton foram inevitáveis. Diversas pessoas colocaram-no como o melhor arqueiro da partida.