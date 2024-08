Palmeiras x São Paulo: confira os memes do clássico pelo Brasileirão

O clássico entre Palmeiras e São Paulo pelo Brasileirão, realizado neste domingo, foi um daqueles jogos que já nasceram épicos. A partida teve de tudo: expulsão, confusão generalizada, gol anulado pelo VAR, e até um atleta sendo retirado de campo de ambulância. E, como não poderia deixar de ter, memes nas redes sociais. Cada lance polêmico e cada reviravolta ganhou sua própria versão bem-humorada que marcaram o intenso duelo.

Com a vitória por 2 a 1, conquistada nos minutos finais, o Palmeiras chegou aos 41 pontos. Já o São Paulo, que não conseguiu evitar a derrota, permanece com 38 pontos. Confira, a seguir, os melhores memes do Choque-Rei.