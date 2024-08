Veja os momentos que fizeram de Palmeiras x São Paulo um clássico para ser lembrado

Nos últimos anos, Palmeiras e São Paulo protagonizaram jogos memoráveis. Neste domingo, dia 18, não foi diferente. Pela 23ª rodada do Brasileirão, os rivais mediram forças no Allianz Parque e o duelo terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Porém, mais que o placar, a partida ficou marcada por diversos outros fatores, como briga generalizada, provocação e atleta sendo retirado de campo pela ambulância.

Gols

Além de fortes emoções, o que não faltou no Allianz Parque neste domingo, dia 18, foram gols. Flaco López abriu o placar aos 9 minutos do segundo tempo. Luciano, que começou o duelo no banco de reservas, empatou para o São Paulo aos 27. Por fim, aos 56 minutos da última etapa, López subiu mais que a defesa adversária para colocar números finais na partida. O Palmeiras ainda teve um gol anulado pelo VAR, quando a partida estava em 1 a 1. O juiz Raphael Claus foi ao VAR e anulou o gol palmeirense por impedimento de Flaco López, que interferiu na jogada durante uma finalização de Lázaro que até chegou a ser defendida por Rafael, mas terminou no fundo das redes do São Paulo.

Luciano provoca torcida do Palmeiras após marcar e empatar a partida. Foto: Felipe Rau/Estadão

Reclamação

No término do primeiro tempo, Claus advertiu Abel Ferreira com um cartão amarelo por protesto e, em seguida, expulsou o auxiliar João Martins, que invadiu o campo para confrontar o árbitro. Ele teve de ser contido devido aos ânimos exaltados. Na segunda metade do jogo, o Palmeiras ainda contestou o cancelamento do gol de Lázaro após sugestão do VAR ao árbitro de campo.

Provocação

Luciano começou como reserva, em razão da partida decisiva pela Libertadores no meio de semana. O camisa 10 do São Paulo entrou aos 15 minutos do segundo tempo para mudar a história do jogo. Aos 26, ele bateu rasteiro da entrada da área para empatar a partida. Na comemoração, fez um sinal de silêncio à torcida do Palmeiras - a única no estádio -, chutou a bandeirinha (assim como fez em outras ocasiões) e recebeu o primeiro cartão amarelo.

Depois, aos 50 minutos, Luciano recebeu mais um amarelo após entrada forte em Felipe Anderson e acabou sendo expulso.

Preocupação

O lateral Patryck, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar de Ferreirinha, subiu para uma dividida e caiu com o rosto no chão aos 19 minutos do segundo tempo. Ele ficou desacordado e teve de ser imediatamente socorrido pela ambulância no Allianz Parque. A transmissão informou que ele deixou o gramado já consciente.

Publicidade

Ainda segundo informações da TV Globo, Patryck teve um “trauma lateral” e foi direcionado imediatamente para o hospital Albert Einstein, que fica próximo ao estádio do MorumBis. De acordo com regulamento da CBF, uma troca de jogadores por motivo do protocolo de concussão não conta como uma substituição de fato.

A assessoria do São Paulo divulgou uma nota em que diz que “Após sofrer um trauma durante a partida contra o Palmeiras, o lateral-esquerdo Patryck foi levado de ambulância para o Hospital Albert Einstein, onde encontra-se realizando exames de imagem. O atleta está consciente e assistido por profissionais do clube.”

Cabeçada salvadora

Se de um lado Luciano foi o personagem são-paulino, Flaco López foi o palmeirense. E suas ações foram mais importantes para decidir o resultado final do jogo. Ele participou diretamente dos 3 gols do Palmeiras no jogo, um deles sendo anulado.

No gol que mais importou, ele subiu mais que a defesa do São Paulo para colocar a bola no fundo das redes de Rafael e garantir a vitória alviverde aos 56 minutos do segundo tempo. A partida foi encerrada logo em seguida, que ainda teve uma briga generalizada.

Confusão generalizada

O gol do Palmeiras no fim, além de emocionante e determinante para o resultado final, também veio com muita confusão. Segundo apurado pelo Estadão, tudo começou com um gandula e Luciano. O jogador tricolor comemorou o gol em cima do símbolo do Palmeiras, incomodando o funcionário palmeirense. Quando saiu o segundo gol e acabou o jogo, o gandula foi provocar passando na frente do banco do São Paulo. Então, jogadores de ambas equipes iniciaram uma confusão generalizada, com empurrões e socos. O incidente ainda contou com a atuação dos seguranças dos dois clubes. A Polícia Militar teve de interferir para acalmar os ânimos. Raphael Claus foi até o VAR para analisar as imagens da briga e até o momento do fechamento desse texto nenhuma informação sobre medidas foi divulgada.