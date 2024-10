Memphis Depay será titular hoje? Saiba planos do Corinthians contra o Internacional

Após três jogos em que entrou após o intervalo, Memphis Depay pode começar a partida entre Corinthians e Internacional neste sábado, 5, pelo Campeonato Brasileiro, como titular. Após uma semana em que ele não pôde defender a equipe na Copa do Brasil contra o Flamengo, por não ter sido inscrito a tempo na competição, o holandês não viajou ao Rio e permaneceu em São Paulo, priorizando seu recondicionamento físico. O duelo deste sábado acontece na Neo Química Arena, a partir das 19h (de Brasília).

Memphis treinou sem restrições durante todas as atividades no CT Joaquim Grava. A única ocasião em que o holandês não realizou os trabalhos conforme programado pela comissão técnica foi logo após a partida de estreia contra o Atlético-GO, em que realizou exames no tornozelo. O atacante se queixou de dores no local após atuar por pouco mais de 25 minutos. Na análise, não foi detectado nenhuma anormalidade e, desde aquele dia, continua os treinamentos sem restrições.

Mesmo assim, o atacante não está 100%. Por ter ficado desde julho sem atuar, e pelo histórico de lesões musculares em sua última passagem pelo Atlético de Madrid, o Corinthians toma cuidado para não pular etapas. A tendência é que ele tenha chance de atuar entre 30 e 45 minutos, como tem ocorrido nos jogos contra Atlético-GO, Fortaleza e São Paulo. A estreia como titular se dá também pelas ausências no elenco de Ramón Díaz no ataque.

Memphis Depay pode fazer sua estreia como titular do Corinthians neste sábado contra o Internacional. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

PUBLICIDADE O treinador argentino não pode contar com Ángel Romero, titular nos últimos jogos, e Talles Magno, lesionado. Héctor Hernández e Yuri Alberto, dois centroavantes, não atuam juntos. Contra o Flamengo, o espanhol começou como titular e deu espaço para o camisa 9 somente no segundo tempo. O mesmo vale para Pedro Raul, que tem sido preterido no Corinthians desde a saída de António Oliveira. Memphis surge, portanto, como uma das únicas posições possíveis para o treinador argentino contra o Internacional. Além dele, outros nomes disponíveis no ataque são Pedro Henrique e Giovane. Por outro lado, se começar a partida, será a primeira vez que o holandês jogará mais de 45 minutos com a camisa corintiana. Desde que chegou, nas três partidas que disputou, teve média de 32 minutos em campo – considerando também o tempo dos acréscimos.

Memphis Depay atuou, em média, 32 minutos nas três partidas que disputou desde sua chegada ao Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

A 10 rodadas do fim do Brasileirão, o principal objetivo do Corinthians nesta temporada é se manter na primeira divisão. Atualmente na 18ª colocação, o time somou apenas 28 pontos e precisa se recuperar na reta final para evitar o segundo rebaixamento de sua história. Além da expectativa de ter Memphis como titular, a torcida corintiana já reservou todos os ingressos disponíveis para o duelo com o Internacional, para apoiar o time na luta contra o rebaixamento.

Corinthians descartou seguro para contrato de Memphis

A ausência da Esportes da Sorte da lista atualizada do governo federal com as bets autorizadas a operar no País chamou a atenção pelo fato de marca estampar a camisa de clubes importantes do futebol nacional, entre eles o Corinthians. Patrocinadora máster do time do Parque São Jorge, a casa de aposta tem um acordo com o clube que viabilizou a chegada do astro holandês Memphis Depay. Em grave crise financeira, o Corinthians paga aproximadamente R$ 3,5 milhões mensais ao jogador com a ajuda da Esportes da Sorte. Porém, a diretoria recusou a possibilidade de contratar um seguro para garantir o salário do atleta.

O acordo entre Corinthians e Esportes da Sorte foi firmado em junho, aproximadamente um mês depois de a Vai de Bet rescindir unilateralmente com o clube após o escândalo dos repasses do intermediário a uma suposta empresa laranja. O valor do patrocínio é de aproximadamente R$ 100 milhões anuais, com vínculo vigente até 2026. Uma das cláusulas garantiu o aporte de R$ 57 milhões para a contratação de um jogador de peso. No caso, Memphis.

Durante reuniões entre membros da cúpula de Augusto Melo, foi levantada a hipótese da contratação de uma apólice de seguro para garantir o aporte necessário para pagar Memphis. A questão surgiu depois de Darwin Filho, CEO da Esportes da Sorte, ser alvo de mandado de prisão em uma investigação da Polícia Civil que investiga lavagem de dinheiro por meio de jogos de azar.

A ideia não foi à frente pois o Corinthians entendeu que a Esportes da Sorte deu todas as garantias que cumpriria o contrato. O Estadão apurou que mesmo com a ausência da marca na lista do governo, está tranquila por entender que está protegida em qualquer cenário. O contrato de Memphis com o clube vai até julho de 2026, totalizando uma despesa de aproximadamente R$ 70 milhões somente com os vencimentos do jogador.