O que o Corinthians precisa para sair do Z-4 na 29ª rodada? Veja cenário

O Corinthians caiu para a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, após a vitória do Fluminense por 1 a 0 contra o Cruzeiro, pela 29ª rodada. Entretanto, ainda é possível que a equipe alvinegra deixe a zona de rebaixamento ainda nesta rodada, em que recebe o Internacional, no sábado, 5, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O time de Ramón Díaz entra em campo já conhecendo o resultado da partida entre Atlético-MG e Vitória. Caso a equipe baiana vença, o Corinthians não sai do Z-4, mesmo se conquistar três pontos. É preciso, portanto, que o time mineiro seja o vencedor, ou que os dois empatem - fazendo com que o Vitória fique com 28 ou 29 pontos, respectivamente.

Além disso, é claro, o Corinthians precisa vencer o Internacional. Assim, chegaria a 31 pontos e ficaria em 16º. O Vitória cairia para 18º, e o Fluminense, que deixou o Z-4 nesta quinta-feira, em 17º.

Corinthians, de Ramón Díaz, depende de resultado do Vitória, além de vencer o próprio jogo, para sair do Z-4. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Se o Corinthians bater o Internacional, mas o Vitória superar o Atlético-MG, o time baiano chega a 31 pontos e 9 vitórias, contra 31 pontos e 7 vitórias da equipe alvinegra. Assim, o time paulista ficaria em 17º, e o Fluminense (que tem 30) em 18º.

Restam 10 jogos para o Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro. Segundo projeção do Estadão, o time fará 17 pontos nas partidas restantes, chegando a 45. O número é apontado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com menos de 1% de risco de rebaixamento, com 0,744%.