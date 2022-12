Mendoza, destaque do Ceará na temporada, é anunciado como reforço do Santos

O atacante Stiven Mendoza, destaque do Ceará na última temporada, foi anunciado nesta quinta-feira como novo reforço do Santos. De acordo com o comunicado divulgado pelo clube da Vila Belmiro, o jogador colombiano de 30 anos foi comprado em definitivo junto ao clube cearense, com um contrato válido por três anos, após negociações conduzidas pessoalmente pelo presidente santista Andres Rueda. Os valores da transação não foram revelados.

Mendoza é o segundo atleta contratado pelo Santos nesta semana. Um dia antes, na quarta, foi anunciada a chegada do zagueiro Messias, outro atleta vindo do Ceará. “Estamos compondo um elenco forte, somando experiência, para realizar uma boa temporada. Estamos trabalhando para ter um grupo que dê alegrias à nossa torcida. Ontem anunciamos o Messias e hoje o Mendoza. Sejam bem-vindos”, afirmou Rueda.

Leia também Cuiabá troca o técnico António Oliveira pelo também português Ivo Vieira

Mendoza marcou 20 gols e deu três assistências em 53 partidas disputadas com a camisa do Ceará neste ano. Do total de gols, dez foram marcados no Campeonato Brasileiro, que terminou com a equipe cearense rebaixada. O Colômbia estava no time desde fevereiro de 2021, após jogar três temporadas pelo Amiens, da França.

Mendoza foi um dos destaques do Ceará em 2022 Foto: REUTERS/Carla Carniel

Antes de ir para a Europa, teve outras passagens por times do Brasil, a primeira delas pelo Corinthians, que o trouxe do indiano Chennaiyin em 2015. Também jogou pelo Bahia, em 2017. Na Colômbia, seu país natal, deu os primeiros passos como profissional no Envigado. Em seguida, passou por América de Cali, Cúcuta Deportivo e Deportivo Cali.

Além dos reforços que estavam no Ceará, o Santos também acertou a permanência do volante Rodrigo Fernández, que estava emprestado pelo Guarani do Paraguai e foi comprado pelo clube paulista. Ele assinou contrato válido até o final de 2025.

A pré-temporada do Santos começa no dia 14, próxima quarta-feira, sob o comando de Odair Hellmann, anunciado no meio de novembro. O treinador foi diagnosticado com covid-19 nesta semana, mas a expectativa é que tenha condições de trabalhar presencialmente com os atletas.

Zanocelo fica em definitivo

O Santos anunciou nesta quinta-feira que entrou em um acordo com a Ferroviária e acertou a compra dos direitos econômicos do meio-campista Vinícius Zanocelo. Até então emprestado pelo time de Araraquara, o jogador de 21 anos assinou um contrato de cinco anos com o clube da Vila Belmiro.

A Ferroviária já havia comunicado, há três semanas, a venda de Zanocelo à equipe do litoral, mas a duração do vínculo definitivo do atleta ainda não tinha sido revelada. O contrato de empréstimo era válido até março de 2023 e dava a opção de compra aos santistas, que escolheram acioná-la.