Santos oficializa a contratação do zagueiro Messias, primeiro reforço para 2023

O Santos fechou o Brasileirão de 2022 com a oitava melhor defesa, ao lado de Ceará e Fluminense. Mas os 41 gols sofridos, média de mais de um por rodada, foram considerados exagerados e ajustar o setor defensivo se tornou uma das metas do técnico Odair Hellmann. Ciente que Eduardo Bauermann e Maicon necessitavam de ajuda, o clube oficializou nesta quarta-feira a chegada de Messias, do América-MG, mas que estava no Ceará.

“O Santos FC já tem seu primeiro reforço para a temporada de 2023. O zagueiro Messias, de 28 anos, chega de forma definitiva, com contrato de três anos”, oficializou o clube em suas redes sociais.

Para evitar críticas por trazer um jogador que esteve em uma campanha de rebaixamento - o Ceará caiu para a Série B -, a direção do Santos divulgou um vídeo de jogadas do reforço, com desarmes, chega no ataque e até lançamentos.

Zagueiro Messias é o primeiro reforço do Santos para a temporada de 2023 Foto: REUTERS/Amanda Perobelli

Messias é natural de São Matheus, no Espírito Santo, e se destaca também por sua estatura, com 1,92m. Revelado pelo América-MG, já tem experiência internacional ao defender o Rio Ave, de Portugal. Ele estava no Ceará desde 2021 e sua apresentação oficial será no dia 14, data do retorno das férias do elenco para o início da pré-temporada.

Além do anúncio da chegada de mais um zagueiro, o Santos já havia exercido o direito de compra do volante Rodrigo Fernández no início da semana. O uruguaio, de 26 anos, estava emprestado até o fim do ano e pertencia ao Guarani, do Paraguai. Seu novo contrato será também por três temporadas.

Odair Hellmann testa positivo para a Covid

O Santos informou nesta quarta-feira (7) que o técnico Odair Hellmann testou positivo para Covid-19. Ele cumprirá o isolamento e está sob os cuidados dos médicos do Clube. O treinador continuará o planejamento para a temporada de forma virtual.

Odair Hellmann, de 45 anos, foi anunciado em 16 de novembro e assinou contrato até o final de 2023. Ele foi auxiliar técnico na conquista do ouro olímpico pela seleção brasileira nos Jogos do Rio 2016. Odair estava no Al-Wasl FC, de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.