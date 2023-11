Messi e Cristiano Ronaldo ainda dão as cartas em boa fase de suas respectivas seleções

A seleção de Portugal venceu a Islândia neste fim de semana pelas Eliminatórias da Eurocopa e assegurou o 100% de aproveitamento no torneio. O time já havia garantido a vaga na próxima edição do torneio continental na data Fifa passada e terminou a competição classificatória com a melhor campanha entre todos os participantes, com dez vitórias em dez jogos disputados.

A fase da Argentina também é excelente do outro lado do Atlàntico. Campeã do mundo e líder do ranking da Fifa, a seleção do técnico Lionel Scaloni é a líder das Eliminatórias para a Copa do Mundo na América do Sul e perdeu apenas um jogo depois da conquista do Mundial no Catar, contra o Uruguai, na última rodada, dia 16. Apesar da idade avançada, os principais nomes tanto da seleção argentina quanto da portuguesa continuam sendo Messi e Cristiano Ronaldo. Quem imaginou que eles iriam tirar o pé e perder o apetite jogando em países menos tradicionais (EUA e Arábia Saudita) e longe da Europa, se deu mal.

Aos 36 anos, o craque do Inter Miami é o artilheiro da Argentina nesta edição das Eliminatórias, com três gols, dois na vitória por 2 a 0 sobre o Peru e outro no triunfo por 1 a 0 sobre o Equador. Ou seja, três gols que garantiram seis pontos para a seleção campeã de mundo. Isso tudo tendo disputado apenas três das cinco partidas da Argentina no torneio como titular, já que ele foi poupado no duelo fora de casa com a Bolívia e entrou apenas no segundo tempo no jogo diante do Paraguai. Messi não tem mais aquelas arrancadas com a bola dominada (como mostra a foto abaixo), mas está mais próximo do gol e tem decidido num curto espaço de campo.

Messi em ação contra o Paraguai, em partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Messi é a principal esperança do país para o duelo desta terça-feira com o Brasil, no Maracanã, uma vez que uma vitória sobre o principal rival mantém a Argentina na liderança das Eliminatórias até setembro e complicaria a vida do time de Diniz, que vem de duas derrotas consecutivas para Uruguai e Colômbia. A Argentina nunca venceu a seleção brasileira em Eliminatórias dentro do país vizinho, mas pode quebrar a escrita por ser favorita e ter Messi. A seleção brasileira já não tinha Neymar, machucado, e perdeu Vini Jr contra os colombianos.

CR7 tem 10 gols na Euro

Cristiano Ronaldo também é o artilheiro de Portugal nas Eliminatórias da Eurocopa, com dez gols. O camisa 7, inclusive, teve a chance de se tornar o maior goleador do torneio diante da Islândia, mas não conseguiu alcançar o atacante belga Lukaku, que terminou a competição com 14 bolas na rede. Sob o comando do técnico Roberto Martínez, Portugal fez uma campanha excelente nas Eliminatórias. Garantiu a classificação para a Eurocopa em outubro, depois de vencer a Eslováquia, ganhou todos os dez jogos que disputou e teve o melhor ataque do torneio, com 36 gols.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado contra Liechtenstein pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP)

Com todos esses números positivos, o técnico Roberto Martínez destacou a importância de Cristiano Ronaldo após a vitória de Portugal sobre a Islândia no fim de semana. “É difícil para mim explicar como um jogador que tem 38 anos e mais convocações que qualquer outro no mundo tem uma fome de um atleta de 18 anos. Isso é uma força que contagia os outros no campo. Um jogador que tenta sempre estar na posição correta, que gosta do gol, mas tem muita disciplina para a equipe. É um exemplo. É muito bom ter um jogador com a sua experiência.”

Não é apenas o treinador da seleção que está encantado com o profissionalismo do atacante. Cristiano Ronaldo também teceu elogios a Martínez depois que Portugal assegurou a classificação para a Euro. “Acho que nunca tivemos uma Eliminatória tão fácil desde que estou na seleção. Portugal se classificou porque jogou bem, tem uma equipe e um técnico excelentes. Nós merecemos passar”, afirmou.

Mesmo aos 38 anos, Cristiano Ronaldo continua o mesmo: ele tem uma paixão pelo gol como poucos. Participa da distribuição tática do time, mas nunca escondeu de ninguém ao longo de sua carreira que seu negócio é fazer gols.