Messi experimentará idolatria na Argentina em primeiro jogo da seleção desde o título da Copa

Campeã do mundo, a seleção argentina reencontra o seu torcedor pela primeira vez desde a final do Mundial contra a França nesta quinta-feira, em amistoso com o Panamá. A partida, por si só, é menos relevante do que o simbolizará esse reencontro: Messi, idolatrado em seu país, retorna a Buenos Aires com o troféu da Copa do Mundo - o primeiro desde 1986, ainda com Maradona.

Em um estádio Monumental de Núñez reformado, com capacidade para mais de 80 mil pessoas, o camisa 10 e capitão da seleção terá mais uma demonstração da idolatria do povo argentino com sua figura. Além das festividades, com volta olímpica, show de luzes e queima de fogos, o retorno dos campeões marca a consagração de uma geração que deu o único título que faltava na galeria de Messi.

Desde o título, cenas da celebração nas ruas do país tomaram o mundo. Na mesma semana, a delegação argentina foi escoltada por milhões de pessoas pela capital até a Praça de Maio. Eles também foram recebidos na Casa Rosada, sede do governo, mas não chegaram a jogar, de fato, em frente à sua torcida. Contra o Panamá, será a primeira vez.

Seleção argentina jogará pela primeira vez em frente à sua torcida desde a Copa do Mundo. Foto: Juan Mabromata/AFP

Concentrados desde a segunda-feira, os jogadores já receberam o carinho do povo argentino em seu país. Em uma ida a uma churrascaria, Messi levou milhares às ruas, que tinham apenas um objetivo: ver de perto o herói do tricampeonato mundial e eleito melhor jogador da Fifa pela sétima vez.

Questionado por uma suposta falta de identificação com a seleção nacional, já que acumulava títulos e grandes atuações pelo Barcelona, seu ex-clube, mas não repetia os feitos com a camisa albiceleste, Messi conseguiu mudar a sua história a partir de 2021. Com a conquista da Copa América, no Brasil, conseguiu o primeiro título da seleção desde 1993. No ano seguinte, foi o melhor jogador no Catar, com sete gols e quatro assistências em sete jogos.

Diferentemente dos últimos anos, a versão de Messi pela seleção argentina é melhor quando comparada àquela pelo Paris Saint-Germain. Eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o camisa 10 - ou 30, já que Neymar detém o número na França - foi vaiado por torcedores no Parque dos Príncipes na última semana. Seu contrato com o PSG termina em junho e ainda não há definições quanto à sua permanência.

“O caso de Messi é lindo, ele merece todo esse carinho. Todos os jogadores do elenco merecem isso ao saírem na rua. A alegria (pela conquista Mundial) ainda continua”, disse Scaloni, na primeira entrevista coletiva nesta semana. Nos três meses que sucederam o título, o treinador, além de ser eleito o melhor do mundo na premiação The Best da Fifa, afirmou que contaria com Messi caso o atacante queira seguir na seleção para 2026.

Messi foi cercado por argentinos durante sua ida à uma churrascaria da Argentina. Foto: Instagram @adriiperedo/via REUTERS

“Ele está bem, está aqui (na seleção) para continuar voltando. Quando me disser que não se sente bem, veremos. Agora ele está feliz por estar na seleção”, ressaltou o treinador. O jogo contra o Panamá será o primeiro da Argentina com a terceira estrela acima de seu escudo - que simboliza o tricampeonato mundial. Além disso, até o Mundial de 2026, estampará ao centro de seu uniforme um emblema da Fifa que homenageia a atual campeã mundial.

Contra o Panamá nesta quinta-feira, a partir da 21h (horário de Brasília), a expectativa é que o Monumental de Núñez receba mais de 83 mil torcedores. Será montado um cenário no gramado para simbolizar a cerimônia de entrega da taça - desta vez na Argentina. Na segunda, acontecerá uma segunda comemoração, em amistoso contra Curaçao.