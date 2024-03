Messi se torna garoto-propaganda de grife de luxo de roupas árabes; veja vídeo

Cobiçado pelo Al-Hilal, primeiro colocado no Campeonato Saudita e que bateu o recorde de vitórias seguidas do futebol mundial, o ídolo Messi pode até ter acertado com o Inter Miami, mas continua estreitando laços com a Arábia Saudita. Desta vez, o astro argentino virou garoto-propaganda de uma marca de roupas árabes de luxo. No vídeo, ele veste um traje típico da nova coleção da Sayyar.

PUBLICIDADE O craque também é embaixador do turismo na Arábia Saudita, parceria que gerou uma crise interna quando o jogador atuava pelo Paris Saint-Germain. Na época, ele viajou com a família sem autorização do clube e foi punido com suspensão de duas semanas e ficou de fora das atividades da equipe francesa. No vídeo, Messi aparece de diferentes ângulos com um shemagh (turbante árabe), um produto vendido no site da Sayyar por 300 riyales saudistas, que equivale a quase R$ 400. O slogan da campanha é “Luxo e elegância todo o tempo. Use o shemagh como o GOAT”, termo que significa “maior de todos os tempos”. Título o qual Messi e Cristiano Ronaldo costumam disputar.

Outras vezes que Messi já foi garoto-propaganda

Muito antes de brilhar em campo na Copa do Qatar, Messi já estampava campanhas em alusão à Copa. Uma delas era da Adidas, que mostrou cinco versões do astro argentino em Copas do Mundo, além de divulgar a chuteira que ele usaria no Qatar.

Também no período que antecedeu a Copa do Mundo de 2022, Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma ação publicitária icônica da marca Louis Vuitton.

O camisa 10 também atuou como garoto-propaganda da marca de cerveja Budweiser. No vídeo, ele aparece com a bebida e um baralho de truco argentino.