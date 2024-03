Jejum de água e comida: saiba como o Ramadã afeta clubes e jogadores de futebol

No Real Madrid há dois jogadores muçulmanos atuando na equipe no momento: Antonio Rüdiger e Arda Güler. Enquanto Rüdiger tem experiência em gerir esse período e aplicá-lo a sua rotina de treinamentos, é a primeira vez que Güler, de 19 anos, vai fazer a prática islâmica jogando por um clube dessa magnitude. Ao jornal espanhol Marca, Rüdiger relatou que não é fácil, mas está acostumado. O jogador usa a mentalidade como artifício para cumprir o Ramadã e faz acompanhamento com o nutricionais para saber como repor alimentos e líquidos.

Um dos pontos importantes de focar no período do Ramadã é a ingestão de proteína. É nessa hora que os shakes proteicos entram como protagonistas na dieta. Além disso, o tempo de descanso pode ser alterado em conjunto com o clube, para não prejudicar tanto o desempenho, como por exemplo, treinar somente de manhã e passar o restante do dia descansando.