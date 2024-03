Al-Hilal, de Jorge Jesus, ignora ausência de Neymar e bate recorde mundial de vitórias consecutivas

Mesmo sem contar com a estrela Neymar, que está se recuperando de grave lesão no joelho sofrida em setembro, o A-Hilal foi capaz de emendar a marca impressionante ao ganhar partidas do Campeonato Saudita e da Liga dos Campeões da AFC.

Nesta terça-feira, Yasser Al-Shahrani e o ex-corintiano Malcom fizeram os gols da classificação, fora de casa, sobre o Al-Ittihad, de Romarinho, e comandado pelo argentino Marcelo Gallardo, que perdeu a final da Libertadores de 2019 com o River Plate para o Flamengo de Jorge Jesus.