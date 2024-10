Messi, Luiz Henrique e Andreas marcam ‘gols relâmpagos’ em goleadas de Argentina e Brasil

Argentina e Brasil golearam na 10ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. Os argentinos fizeram 6 a 0 na Bolívia, enquanto os brasileiros aplicaram 4 a 0 no Peru. Em ambas as vitórias, o que chama atenção foram os gols “relâmpagos”, marcados por Messi, Andreas Pereira e Luiz Henrique.

O craque argentino deu um show após uma partida tímida contra a Venezuela, no que foi seu retorno à seleção. Aos 18 minutos, ele marcou o primeiro dele no jogo. A partida continuou, e a argentina ampliou, com Messi articulando todos os ataques.

Quando tudo parecia encaminhado, aos 38 minutos do segundo tempo, o camisa 10 fez fila na área boliviana e marcou o segundo dele, e o quinto da Argentina. Demorou só mais dois minutos para que ele tabelasse com Nico Paz e marcasse o sexto do jogo. Com o hat-trick, Messi assumiu a artilharia das Eliminatórias, com 6 gols.

Luiz Henrique deu uma assistência e marcou um gol em quatro minutos. Foto: Wilton Junior/Estadão

Aos 24 minutos do segundo tempo, o Brasil vencia por 2 a 0, com dois gols de pênalti de Raphinha. Dorival Júnior promoveu uma troca dupla, com Luiz Henrique e Andreas Pereira no lugar de Savinho e Rodrygo. Dois minutos depois, Luiz Henrique foi lançado na ponta direita. O ponta do Botafogo cruzou na medida para que Andreas enquadrasse um voleio de almanaque para marcar um golaço.

O próprio Luiz Henrique se apresentou mais uma vez, recebendo desta vez no meio um passe de Igor Jesus. O camisa 21 cortou um marcador e bateu de canhota para fazer o quarto gol brasileiro, aos 28 minutos da segunda etapa. Nos dois jogos desta Data Fifa, o botafoguense participou de três dos seis gols marcados pelo Brasil.

Ironicamente, em quatro minutos, o Brasil transformou uma vitória “achada” com dois pênaltis em uma goleada que finalmente mostra algo diferente desde que Dorival Júnior assumiu a seleção brasileira. É o mesmo tempo que o time levou para sofrer o empate da Croácia, na Copa do Mundo 2022, o que levou a decisão para os pênaltis e eliminou os brasileiros.

Com a vitória contra o Peru, o Brasil chegou a 16 pontos. São seis a menos que a líder Argentina tem. As duas seleções voltam a campo no dia 14 de novembro. Os brasileiros, contra a Venezuela. Os argentinos, contra o Paraguai.