Veja os memes da goleada do Brasil sobre o Peru nas Eliminatórias da Copa

O Brasil goleou o Peru por 4 a 0 na noite desta terça-feira no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa. Depois de um primeiro tempo apagado, em que a seleção terminou com a vitória parcial de 1 a 0, os comandados de Dorival Júnior cresceram na segunda etapa e marcaram mais três gols para selar a goleada.

Luiz Henrique comemora o quarto gol da seleção Foto: Wilton Junior/Estadão

A dualidade de atuações, do primeiro e segundo tempo, gerou memes nas redes sociais. A boa atuação de Luiz Henrique, com um gol e uma assistência também foi mencionada e vale um destaque para a animação dos torcedores com a boa atuação do Brasil.