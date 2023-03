Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol francês, o ex-meia Michel Platini disse, em entrevista ao programa Rothen S’enflamme, da RMC, nesta segunda-feira, que gostaria de ver Zidane à frente da seleção brasileira.

“Gostaria muito que Zinedine Zidane treinasse a seleção brasileira. Um francês que trabalhasse no país do futebol seria maravilhoso”, afirmou o ex-jogador que comandou a França na conquista da Eurocopa de 1984.

Com 67 anos e contemporâneo de nomes como Zico, Sócrates e Falcão, ele enfrentou o Brasil na Copa de 86 e acabou eliminando a equipe de Telê Santana na disputa de pênaltis após empate no tempo normal em 1 a 1, em jogo pelas quartas de final do Mundial do México.

Platini vê com bons olhos Zidane no comando da seleção brasileira Foto: Gonzalo Fuentes / REUTERS

O comentário do ex-camisa dez vem à tona em um momento que o cargo de treinador da seleção brasileira está sem dono desde a saída do técnico Tite, após a eliminação do Brasil na Copa do Catar para a Croácia. Em meio aos nomes que vêm sendo cogitados para a função, a vinda de um treinador estrageiro chegou a ser ventilada na CBF.

Na entrevista, Platini aproveitou o espaço para afastar qualquer possibilidade de ser candidato à presidência da Federação Francesa de futebol após a saída recente de Noël Le Graet e reforçou que pretende ficar longe dos gramados. “Vamos esclarecer as coisas. Não voltarei mais às instituições de futebol.”

Michel Platini diz que gostaria de ver Zidane como técnico do Brasil: ‘Seria maravilhoso’ (via @EstadaoEsporte) https://t.co/c8GZOBTtZt O que você acha? — Estadão 🗞️ (@Estadao) March 13, 2023

Continua após a publicidade

No programa, ele foi questionado a falar sobre a renúncia de Noël Le Graët e acabou fazendo um discurso com tom amistoso. “Nunca fui grande fã de Noël Le Graët, mas acho que ficará na história do futebol francês como um presidente muito bom e alguém que fez bem ao futebol. Tem saído dos trilhos nos últimos anos, mas fez coisas notáveis pelo futebol francês”, afirmou.