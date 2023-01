Milan reage e busca empate com Lecce, mas vê Napoli disparar na ponta do Italiano

O Milan saiu perdendo por 2 a 0, buscou o empate diante do Lecce por 2 a 2, neste sábado, no Via Del Mare, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano, mas não impediu que o Napoli abrisse nove pontos na liderança.

Com o resultado, o Milan chegou ao sexto jogo sem derrota, na vice-liderança, com 38 pontos. O Napoli, líder isolado do torneio, tem 47. O Lecce, por sua vez, acabou ficando na 12ª posição, com 19.

Leia também Girona vira o jogo no segundo tempo e complica a situação do Sevilla no Campeonato Espanhol

Sem perder há cinco jogos, o Lecce aproveitou o fator casa para pressionar o Milan e abrir o placar com apenas três minutos de bola rolando. Após falha no sistema defensivo e bola alçada pelo lado esquerdo, Théo Hernandez tentou afastar o perigo e acabou jogando contra o próprio gol.

Soccer Football - Serie A - Lecce v AC Milan - Stadio Via del mare, Lecce, Italy - January 14, 2023 Lecce's Valentin Gendrey in action with AC Milan's Rafael Leao REUTERS/Alberto Lingria Foto: REUTERS / REUTERS

Equipe de Milão está há seis jogos sem perder, mas segue estacionada na vice-liderança com 38 pontos. Foto: Abbondanza Scuro Lezzi/EFE

O Milan sentiu e deu mais espaço ao adversário, que aproveitou. Aos 23 minutos, Hjulmand cruzou na medida para Federico Baschirotto. Ele cabeceou à queima-roupa do goleiro e ampliou. O time visitante ainda tentou diminuir com Giroud, mas o goleiro Wladimiro Falcone tirou a bola do ângulo.

No segundo tempo, o Milan colocou a bola no chão e resolveu acordar para o jogo. Aos 13 minutos, Rafael Leão aproveitou o rebote dentro da área e mandou no canto esquerdo do goleiro para recolocar o time rossonero de volta ao duelo.

A pressão do Milan continuou e o empate parecia uma questão de tempo, até que veio aos 26 minutos. Em bela tabela de cabeça, Giroud tocou para Davide Calabria deixar tudo igual. O árbitro chegou a consultar o VAR, porém, optou por seguir na sua decisão inicial e confirmou o gol.

Após o empate, o Milan chegou a ter 67% de posse de bola e empurrou o Lecce para o campo defensivo. O time da casa se segurou e conseguiu, ao menos, confirmar um ponto diante de um dos candidatos ao título do torneio.

Mais cedo, o Monza derrotou a Cremonese, fora de casa, por 3 a 2, e ganhou posições importantes na tabela de classificação. É o 11º colocado, com 21 pontos, deixando o seu rival na lanterna, com apenas sete.