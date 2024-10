Milan x Club Brugge na Champions League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Sob o comando de Paulo Fonseca, o Milan chega para o confronto desta terça-feira após vitória sobre a Udinese no Campeonato Italiano. Na quarta posição do campeonato nacional, a equipe está a quatro ponto do líder Napoli. Já na Champions League, a vitória diante do Brugge é crucial: além de já somar duas derrotas, enfrentará o Real Madrid, um dos favoritos ao título, na próxima rodada. Dois tropeços, contra belgas e espanhóis, dificultará o caminho dos italianos na competição.

Os italianos contam com a volta de Rafael Leão, que ficou apenas no banco contra a Udinese. Tammy Abraham, no entanto, ainda se recupera de lesão e não estará no duelo com o Brugge, como confirmou Paulo Fonseca.