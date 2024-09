Milan x Liverpool na Champions League: onde assistir, horário e escalação

O Milan é a segunda equipe com mais títulos da competição europeia, mas não chega ao topo do continente desde 2007. Na ocasião, venceu a final justamente contra o Liverpool, rival desta quarta-feira. Semifinalista em 2022/2023, o clube foi eliminado ainda na fase de grupos na última temporada.

Já o Liverpool tem um novo treinador nesta temporada: Arne Slot, holandês que comandava o Feyenoord no último ano. Com a saída de Jurgen Klopp, os Reds têm sua primeira temporada desde 2015/2016 com um novo técnico. Depois de ausência em 2023/2024, o clube retorna à primeira fase da competição neste ano.