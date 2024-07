Ministério do Esporte repudia tiro de PM em goleiro: ‘Ação desproporcional e violenta’

O Ministério do Esporte se pronunciou sobre o tiro de bala de borracha disparado por um policial militar na coxa do goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis.

Em nota, o Ministério do Esporte classifica a ação do policial como “desproporcional e violenta” e destaca a “necessidade urgente de uma revisão nos procedimentos”. A pasta também cobra punição aos envolvidos.

Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, é atentido após ser atingido por um tiro de bala de borracha Foto: Vinícius Canuto / Grêmio Anápolis

PUBLICIDADE ”A ação desproporcional e violenta por parte da Polícia Militar, que culminou no disparo de uma bala de borracha contra o goleiro Ramón Souza, é inaceitável e deve ser veementemente repudiada. Este tipo de conduta vai contra os princípios básicos de segurança e integridade física que devem ser garantidos a todos os envolvidos no esporte”, diz parte da nota (leia na íntegra abaixo). Grêmio Anápolis e Centro-Oeste se enfrentaram na última quarta-feira, 10, no Estádio Jonas Duarte, pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. A partida terminou com vitória dos visitantes, por 2 a 1.

Após o apito final, jogadores dos dois times iniciaram uma confusão. Foi quando um policial disparou um tiro de bala de borracha em direção ao goleiro Ramón Souza, que precisou ser socorrido pela ambulância presente no estádio.

Confira abaixo a nota do Ministério do Esporte

É com grande consternação que o Ministério do Esporte tomou conhecimento dos lamentáveis acontecimentos ocorridos durante a partida de futebol entre Grêmio Anápolis e Centro Oeste, pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

A ação desproporcional e violenta por parte da Polícia Militar, que culminou no disparo de uma bala de borracha contra o goleiro Ramón Souza, é inaceitável e deve ser veementemente repudiada. Este tipo de conduta vai contra os princípios básicos de segurança e integridade física que devem ser garantidos a todos os envolvidos no esporte.

Nos solidarizamos com o jogador, vítima desta ação desmedida, e com toda a equipe do Grêmio Anápolis, que presenciou e sofreu os impactos deste ato de violência. É inadmissível que profissionais do esporte, que dedicam suas vidas à prática e promoção do futebol, sejam expostos a situações de tamanha agressividade. Este episódio reforça a necessidade urgente de uma revisão nos procedimentos, garantindo que a atuação policial seja sempre pautada pelo respeito aos direitos humanos e pela proteção dos indivíduos.

Reiteramos nossa confiança na capacidade das autoridades competentes em conduzir uma investigação rigorosa e transparente, que leve à responsabilização dos envolvidos e à implementação de medidas que impeçam a repetição de tais fatos. É imperativo que se restabeleça a confiança na atuação policial, assegurando que episódios de violência não se tornem uma constante nos campos de futebol.

Por fim, destacamos nosso compromisso com a promoção de um ambiente seguro e justo para todos os profissionais e amantes do esporte. Continuaremos lutando por um futebol onde o respeito, a segurança e a integridade física e moral de todos sejam prioridades absolutas, reafirmando nossa posição contra qualquer forma de violência e abuso.