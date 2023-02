Monumental de Nuñez reabre após fim de etapa da reforma como maior estádio da América do Sul

O lendário estádio Monumental de Nuñez voltou à ativa como o maior da América do Sul. A partida entre River Plate e Argentino Juniors, pelo Campeonato Argentino, neste domingo, dia 12, é um marco para o estádio e para o continente. O jogo, o primeiro da história do estádio ainda em meio a sua reforma, abre seus portões para receber 83 mil torcedores.

Para se ter uma ideia, o Maracanã, que por décadas foi apontado como o maior da América, tem atualmente capacidade oficial para 70 mil pessoas, embora tenha condições de receber 78 mil. Os clubes que o administram costumam vender lotes de até 70 mil entradas. Sua última reforma se deu por conta da Copa do Mundo de 2014.

A reforma do Monumental de Nuñez já acontece há alguns anos. Usando recursos do próprio River Plate, a área em que se tinha uma pista de atletismo foi desfeita e nela está sendo construído um novo nível de arquibancada, bem mais perto do campo de jogo, lembrando, inclusive, a geral do Maracanã. Até o momento, três das quatro partes do novo espaço estão prontos e o Monumental passa a ter 83.196 lugares disponíveis. Desta forma, o estádio do rival do Boca Juniors passa a ser o maior do continente em capacidade.

Antes das obras, o Monumental de Nuñez já era o quarto maior estádio de toda a América do Sul, atrás apenas do Monumental de Lima, Maracanã e Mané Garrincha. Agora, mesmo sem toda a reforma do estádio finalizada, o estádio do River assume a liderança do ranking por capacidade de público. As novas arenas no futebol estão sendo erguidas com capacidade para 45 mil pessoas, a exemplo do Allianz Parque e da Neo Química Arena. Na Europa, há estádios maiores, para até 90 mil pessoas, e outros mais modestos, alguns até no badalado futebol inglês.

A obra do Monumental de Nuñez ainda não acabou. O último setor do novo nível de arquibancadas tem previsão de ser finalizado apenas em 2024. O clube não revelou os gastos da reforma. Quando ele estiver pronto, o estádio do River Plate terá capacidade para 84.567 pessoas.

Quais são os maiores estádio da América do Sul?

1º) 83.196 – Monumental de Nuñez (Buenos Aires-ARG)

2º) 80.093 – Monumental (Lima-PER)

3º) 78.838 – Maracanã (Rio de Janeiro-BRA)

4º) 72.788 – Mané Garrincha (Brasília-BRA)

5º) 66.795 – Morumbi (São Paulo-BRA)

6º) 63.903 – Castelão (Fortaleza-BRA)

7º) 61.846 – Mineirão (Belo Horizonte-BRA)

8º) 60.235 – Centenário (Montevidéu-URU)

9º) 57.503 – Mario Kempes (Córdoba-ARG)

10º) 57.267 – Monumental Isidro Romero (Guayaquil-EQU)