Mourinho dá conselho inesperado a Ancelotti sobre seleção brasileira; confira

O império de Djokovic: como vive o número 1 do tênis mundial, campeão de 7 torneios em 2023

Sérvio comemora temporada com 55 vitórias em 61 jogos e retomada da liderança no ranking da ATP; fora das quadras, atleta coleciona polêmicas e é o tenista mais bem pago do planeta: veja o tamanho de sua fortuna