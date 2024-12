Análise | Mundial de Clubes 2025: Palmeiras pega rivais acessíveis e pode sonhar com surpresa

O Palmeiras terá como adversários no novo Mundial de Clubes da Fifa o Porto, o egípcio Al-Ahly e o norte-americano Inter Miami no Grupo A. De todas combinações possíveis, essa permite ao time alviverde sonhar com um bom resultado no torneio, que está agendado para acontecer entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

A estreia deve acontecer no dia da abertura diante do Porto. Os lusitanos são velhos conhecidos do técnico Abel Ferreira. O treinador palmeirense é de Penafiel, cidade próxima a Porto. A equipe vem de temporada decepcionante, é atual vice-líder do Campeonato Português e vai mal na Liga Europa, ocupando a 23ª posição da fase de liga. Evitar uma derrota na estreia pode dar o ânimo necessário para os palmeirenses persistirem na busca por um lugar nas oitavas de final.

PUBLICIDADE Depois, o Palmeiras terá pela frente o multicampeão egípcio e africano Al-Ahly. Nos Mundiais de Clubes de 2020 e 2021, a equipe alviverde mediu forças com esse adversário. No primeiro jogo, empatou sem gols e perdeu nos pênaltis a disputa de terceiro lugar. No ano seguinte, o encontro se deu nas semifinais, e os palmeirenses levaram a melhor, vencendo por 2 a 0. O Al-Ahly está na terceira colocação do campeonato local nesta temporada e garantido na semifinal do Intercontinental, aguardando por Botafogo ou Pachuca, no Catar. Com o time atual, o Palmeiras tem condição de ganhar novamente dos egípcios, mas para alcançar o auge do futebol da “era Abel Ferreira” e repetir 2022 terá de mudar mentalidade e procurar reforços.

Na conclusão do Grupo A, o Palmeiras terá o confronto mais aguardado: um duelo com o Inter Miami, de Lionel Messi e Luis Suárez. Melhor equipe da fase regular da MLS, o time da Flórida foi o escolhido para representar o país-sede apesar de não ter conquistado o título nacional. Essa partida, para além dos aspectos futebolísticos que tornam o time alviverde favorito no momento, tem questões de marketing e divulgação da marca essenciais para o clube brasileiro. Enfrentar astros de uma geração épica do Barcelona deve ser tratado como um objetivo à parte na fase de grupos.

Má fase de europeus e reencontro com o Botafogo

Caso avance para as oitavas de final, o Palmeiras enfrentará equipes do Grupo B. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Botafogo são os favoritos da chave para avançar. O norte-americano Seattle Sounders é zebra. Os franceses vivem péssima fase e enfrentam uma maré de azar desde o desmonte do elenco de craques, com Mbappé, Messi e Neymar. Os pilares dessa equipe saíram e o técnico espanhol Luis Enrique não conta com o apoio de seus comandados, segundo jornais locais.

O longevo trabalho de Diego Simeone no Atlético de Madrid torna os espanhóis os principais candidatos a passar na primeira posição. Supondo que o Palmeiras entre no torneio como candidato à classificação na segunda colocação, os “colchoneros” são os virtuais adversários nas oitavas. Se de fato se concretizar, novamente o conjunto alviverde entra em campo como azarão, mas deixa um fio de esperança.