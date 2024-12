Análise | Mundial de Clubes: Flamengo tem sorte e deve passar de fase com facilidade

O presidente Rodolfo Landim pode até dizer que o Flamengo “caiu em uma chave difícil” no Mundial de Clubes. A verdade, porém, é que foi generoso com o time rubro-negro o sorteio que definiu os grupos do inédito torneio organizado pela Fifa e que será disputado entre junho e julho do ano que vem.

"É uma competição dura. Qualquer chave seria difícil e nossa chave é difícil", acredita Landim, em discurso dado para enaltecer o campeonato. Ele disse estar confiante de que faça grande campanha o clube carioca. Há chaves bem mais complicadas e o Grupo D, que tem o Flamengo como cabeça de chave, não é um deles. Está claro que León, do México, e Espérance, da Tunísia, são rivais extremamente acessíveis. O time mexicano jogará a competição por ter vencido a Liga dos Campeões da Concacaf em 2023. Os tunisianos têm vaga no torneio porque foram vice da Liga dos Campeões da CAF (Confederação Africana do Futebol) de 2023 e 2024.

Gloria Estefan sorteia o Flamengo em evento que definiu os grupos do Mundial de Clubes Foto: Rebecca Blackwell/AP

Maior campeão da Tunísia e clube mais antigo do país, o Espérance é o quinto colocado da liga local e não dispõe de craques em seu elenco. Há dois brasileiros no plantel, ambos atacantes: Rodrigo Rodrigues, revelado pelo Bahia e que nunca jogou em um grande clube no País, e Yan Sasse, jogador que não deixou saudades à torcida do Vasco quando por lá passou.

O León sequer conseguiu vaga no mata-mata da liga local ao ficar em 11°. Não há brasileiros em seu elenco. Mas há um conhecido do futebol brasileiro no plantel: o esforçado atacante colombiano Stiven Mendoza, que passou sem brilho algum por Corinthians, Santos e Ceará.

E o León nem confirmado no Mundial está porque pertence ao mesmo dono do Pachuca, o empresário Jesús Martínez Patiño. O regulamento proíbe a presença de mais de uma equipe do mesmo conglomerado na competição. Os dois clubes mexicanos tentam fazer com que a Fifa abra exceção e permita que ambos joguem o torneio.

Caso um dos dois seja alijado do Mundial, não existe uma definição de quem herdaria a vaga. O certo é que o posto seria ocupado por algum clube da Confederação das Américas Central e do Norte (Concacaf).

Criticado por alguns dos principais dirigentes e técnicos do futebol europeu, como Pep Guardiola, o novo Mundial de Clubes da Fifa vai durar um mês, com início em dia 15 de junho de 2025 e término em 13 de julho. São 32 equipes distribuídas em oito grupos. Passam ao mata-mata os dois melhores de cada chave.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na fase de grupos - o que representa uma novidade em torneios organizados pela Fifa -, seguido por saldo de gols e quantidade de gols marcados. Em caso de empate a partir das oitavas de final, a partida será decidida na prorrogação, com disputa de pênaltis na sequência. O Mundial será realizado a cada quatro anos.