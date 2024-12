Newcastle x Liverpool na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Líder da Premier League e embalado por quatro vitórias consecutivas, o Liverpool mede forças com o Newcastle nesta quarta-feira, 4, em partida da 14ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 16h30 (horário de Brasília) no no St. James’ Park.

O Liverpool vive grande fase na Inglaterra. O time comandado por Arne Slot detém a ponta da tabela de classificação de maneira isolada, com 34 pontos, nove à frente do Arsenal, segundo colocado. A equipe vem de vitória por 2 a 0 no clássico com o Manchester City. Já o Newcastle está longe de viver os bons momentos de outrora, quando o clube se classificou para a Champíons League. A equipe é a penas a 11ª colocada, com 19 pontos, e vem de empate por 1 a 1 com o Crystal Palace, em Londres.

Newcastle e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

NEWCASTLE X LIVERPOOL: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE:

DATA : 04/12/2024.

: 04/12/2024. HORÁRIO : 16h30 (horário de Brasília).

: 16h30 (horário de Brasília). LOCAL: St. James’ Park, em Newscastle

ONDE ASSISTIR NEWCASTLE X LIVERPOOL AO VIVO:

Disney+ Premium (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NEWCASTLE:

NEWCASTLE - Pope; Livramento, Schär, Burn e Hall; Bruno Guimarães, Tonali e Willock; Gordon, Isak e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO LIVERPOOL:

LIVERPOOL - Kelleher; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Luís Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NEWCASTLE E LIVERPOOL

30/11/2024 - Crystal Palace 1 x 1 Newcastle - Premier League

- Crystal Palace 1 x 1 - Premier League 01/12/2024 - Liverpool 2 x 0 Manchester City - Premier League