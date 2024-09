Newcastle x Manchester City na Premier League: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Atual tetracampeão do Campeonato Inglês, o Manchester City segue sendo o grande favorito para o título da liga nesta temporada, mas ganha a companhia de fortes equipes como o Arsenal, treinado por Mikel Arteta, e o Liverpool de Arn Slot, que está em sua temporada de estreia neste ano. O time de Pep Guardiola lidera a competição com 13 pontos e ainda não perdeu em cinco rodadas disputadas.

O adversário da vez é o Newcastle, fora de casa. Sensação da temporada 2022/23, o time ficou em 4º lugar naquele ano, retornou à Champions League e deu trabalho aos gigantes do ‘big six’ inglês. No último ano, o clube não desempenhou tão bem, mas fechou na 7ª posição.

Newcastle x Manchester City Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE Agora, o atual 6º lugar indica que a equipe comandada por Eddie Howe será mais uma vez pedra no sapato dos grandes times. Na terceira rodada, o Newcastle já bateu o Tottenham por 2 a 1 em casa e o alvo da vez passa a ser o City. A partida também servirá para tentar se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Fulham na rodada passada. A partida acontecerá no St. James Park, em Newcastle, às 8h30 deste sábado, 28. Em um dos confrontos mais recentes entre os dois, o time alvinegro eliminou o clube de Manchester na Copa da Liga Inglesa da última temporada.

No confronto de logo mais, o Manchester City entra em campo já sem um dos melhores do elenco, o volante Rodri. Com lesão no joelho constatada na última semana, o espanhol está fora, pelo menos, até os primeiros meses de 2025. A expectativa é que ele retorne ainda nesta temporada. Para o seu lugar, Guardiola deve escalar o croata Kovacic, que deve ganhar sequência no onze inicial.

Outros desfalques são De Bruyne, por lesão, o atacante Oscar Bobb e o zagueiro Nathan Aké. Por isso, a formação ofensiva vai com Savinho, que seguirá como titular assim como Haaland, e a dupla deve ganhar a companhia de Jack Grealish. Na defesa, a dupla de zaga será com Rubén Dias e Gvardiol.

Eddie Howe pode não contar com o atacante sueco Isak, que sentiu lesão após o último duelo na Premier League e não treinou com o restante do elenco durante a semana. O restante do time seguirá o mesmo.

Publicidade

NEWCASTLE X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

Data: 28/09/2024.

28/09/2024. Horário: 8h30 (de Brasília).

8h30 (de Brasília). Local: St. James Park, Newcastle, Inglaterra.

ONDE ASSISTIR A NEWCASTLE X MANCHESTER CITY AO VIVO PELA PREMIER LEAGUE

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NEWCASTLE

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn e Kelly; Bruno Guimarães, Joelinton e Willock; Gordon, Isak- (Almirón) e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

Manchester City: Ederson; Walker, Rubén Dias, Akanji e Gvardiol; Kovacic, Bernardo Silva e Gundogan; Savinho, Haaland e Grealish (Doku). Técnico: Pep Guardiola.