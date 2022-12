Neymar marcou o gol mais bonito das quartas de final da Copa do Mundo; veja ranking

A Copa do Mundo do Catar encerrou neste sábado as quartas de final. A fase marcou uma grande decepção para os brasileiros com a eliminação da seleção precocemente diante da Croácia. O gol solitário de Neymar, porém, foi escolhido pela equipe do Estadão como o mais bonito desta etapa do torneio. Veja o ranking:

Leia também Southgate lamenta erros da Inglaterra, mas isenta Kane pela eliminação do Mundial

5º Youssef En-Nesyri (Marrocos)

Gol de En-Nesyri na vitória da seleção do Marrocos sobre Portugal neste sábado não foi o mais bonito, mas seu caráter histórico, colocando um país africano pela primeira vez nas semifinais de uma Copa do Mundo fez o tento entrar no ranking.

4º Olivier Giroud (França)

Giroud marcou o gol da classificação da França sobre a Inglaterra em uma jogada muito bem trabalhada. Griezmann foi acionando após rebote de cobrança de escanteio e achou o centroavante na área, em um cruzamento na medida para Girou cabecear.

3º Nahuel Molina (Argentina)

Nahuel Molina anotou o primeiro gol da Argentina no empate em 2 a 2 com a Holanda que resultou na classificação da seleção sul-americana nos pênaltis. O gol está na lista muito mais pelo passe genial de Messi que encontrou o companheiro de time no miolo da zaga holandesa.

2º Woul Weghorst (Holanda)

A Holanda buscou o empate com a Argentina no 11º gol dos acréscimos do segundo tempo. Weghorst foi quem colocou a bola na rede em uma jogada ensaiada genial em cobrança de falta.

Continua após a publicidade

1º Neymar (Brasil)

A seleção brasileira se despediu da Copa do Mundo, mas esteve muito próxima da classificação quando Neymar abriu o marcador já na prorrogação. O craque da equipe fez uma linda jogada individual, driblou o goleiro e marcou.