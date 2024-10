Neymar volta ao futebol após um ano e quase faz gol nos 29 minutos em campo na vitória do Al-Hilal

Neymar voltou a disputar uma partida oficial nesta segunda-feira, mais de um ano após se lesionar enquanto defendia a seleção brasileira. Ele entrou em campo aos 32 minutos, quando o duelo entre Al-Hilal e Al-Ain, pela Champions League da Ásia, já estava 5 a 3. Do banco na maior parte do tempo, acompanhou a boa atuação de seus companheiros no estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Ele pôde jogar quase 29 minutos, em seu retorno ao futebol, em partida com nove gols.

O camisa 10, no entanto, pouco precisou fazer nos minutos em que esteve em campo. Ele entrou no lugar de Salem Al-Dawsari, grande destaque do Al-Hilal na partida contra o Al-Ain, com um hat-trick. Sergej Milinković-Savić e Renan Lodi, que entrou na vaga de Neymar no Campeonato Saudita, marcaram os outros gols da equipe. Bruna Biancardi, sua namorada, e a filha Mavie acompanharam o retorno do atacante no estádio Hazza bin Zayed.

Em campo, Neymar observou a expulsão de Ali Al-Bulaihi e ficou próximo de marcar seu primeiro gol desde a lesão. O atacante se movimentou bem, criou oportunidade e finalizou com a perna esquerda, exigindo a boa defesa de Khalid Eisa. O juiz, que se atrapalhou em diversas decisões ao longo da partida, não observou a intervenção do goleiro – sob reclamação do atacante brasileiro.

Neymar retorna ao futebol um ano após lesão sofrida em duelo com o Uruguai. Foto: Adel Al-naimi/ AFP

PUBLICIDADE Ainda longe do seu ritmo ideal, mesmo que tenha mostrado ao longo do último ano vídeos de sua recuperação nas redes sociais, ficou próximo ao campo de ataque, sem voltar para buscar ou recuperar a bola do Al-Ain. Com um jogador a menos, os comandados de Jorge Jesus sofreram com as transições da equipe dos Emirados Árabes Unidos e cederam mais um gol, já com o brasileiro em campo. Mesmo com Neymar, essa ausência de Al-Bulaihi fez com que o brasileiro não pudesse mostrar tanto do seu futebol quanto era esperado. Ele ficou justamente como um falso 9, à frente do ataque do Al-Hilal, e foi acionado principalmente com lançamentos a partir do campo defensivo. Sem conseguir criar, observou a pressão do Al-Ain na reta final da partida, ameaçando o 100% de aproveitamento dos sauditas no Grupo B da Champions League asiática.

As próximas partidas da seleção brasileira serão em novembro, contra Venezuela, dia 14, e Uruguai, dia 19, em Salvador. Uma convocação de Neymar vai depender da evolução do atacante nos treinamentos, mas ele volta a estar na mira de Dorival Júnior. Por não estar inscrito na Liga Saudita, ele só pode entrar em campo em mais uma oportunidade antes da próxima convocação de Dorival, em duelo com o Esteghlal, do Irã, pela Champions asiática.

Pelo Al-Hilal, desde que foi contratado, em 2023, Neymar disputou cinco partidas, com um gol marcado e duas assistências – sem contar o duelo desta segunda-feira. Já nesse período sem Neymar, a seleção sentiu sua ausência: foram três derrotas, seis vitórias e cinco empates – um aproveitamento de 58,9%. Os 29 minutos dessa segunda-feira serão, basicamente, o que Dorival terá à disposição para decidir se Neymar será convocado em novembro.