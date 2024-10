Nice x PSG no Campeonato Francês: onde assistir, horário e escalação

O duelo válido pela 7ª rodada entre Nice e Paris Saint-Germain marca o encontro entre o oitavo e o primeiro colocado do Campeonato Francês. Enquanto o Nice busca se aproximar do G-6 e do G4, o PSG quer abrir vantagem na ponta da tabela. A partida acontece neste domingo, às 15h45 (horário de Brasília), em Nice.

Jogando ao lado da torcida, o Nice ainda não perdeu em casa, e tem uma vitória e um empate. Com 8 pontos o clube está a 2 do primeiro time no G-6, o Lens, e a 3 do Reims, que está na quarta posição. Em caso de vitória e contando com uma combinação de resultados o clube pode subir posições na tabela.

O PSG, por sua vez, é o líder da competição com 16 pontos. A posição, porém, está ameaçada pelo Monaco, que tem a mesma pontuação, mas perde em saldo de gols e por isso está em segundo lugar. Uma vitória nesta rodada e um tropeço do Monaco pode deixar o PSG isolado na primeira posição.

NICE X PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 06/10/2024.

: 06/10/2024. Horário : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). Local: Allianz Riviera, Nice, França

ONDE ASSISTIR NICE X PSG AO VIVO

CazéTV (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NICE

NICE: Bulka, Ndayishimiye, Bombito, Dante; Clauss, Rosario, Louchet, Abdi; Boga, Moukoko, Guessand. Técnico: Franck Haise.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Vitinha, Neves, Ruiz, Zaire Emery; Dembélé, Asensio (ou Lee Kang In), Barcola. Técnico: Luis Enrique.

