Noruega x Espanha: onde assistir, horário e escalações das equipes

Noruega e Espanha ficam frente a frente em uma disputa direta para a vaga na Eurocopa 2024. Os noruegueses estão dois pontos atrás dos espanhóis, que ocupam a segunda posição, com 12 pontos. A partida será às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega.

A equipe da casa vem de uma goleada contra o Chipre. Comandados por Haaland, que fez dois, a Noruega aplicou 4 a 0 no adversário. A seleção treinada por Ståle Solbakken perdeu duas vezes nestas eliminatórias. Uma delas foi contra a Espanha, na estreia, por 3 a 0. A outra derrota foi contra a Escócia, líder do grupo A, por 2 a 1. Além disso, são três vitórias e um empate. Se a Noruega não tiver a vitória, as chances de classificação ao torneio continental ficam mais comlpicadas.

Já a Espanha precisa de uma vitória simples para uma posição mais confortável. Depois de vencer a líder Escócia, os espanhóis têm tabela fácil pela frente. A única derrota dos espanhóis foi na segunda rodada, contra os escoseces. Depois, foi um passeio, com goleadas contra Chipre e Geórgia, adversários que se repetem nas próximas rodadas.

Noruega x Espanha Foto: Arte (Estadão)

NORUEGA X ESPANHA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 15/10 (domingo).

HORÁRIO: 15h45

LOCAL: Estádio Ullevaal, em Oslo, na Noruega

ONDE ASSISTIR NORUEGA X ESPANHA AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE NORUEGA E ESPANHA

NORUEGA: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård e Birger Meling; Sander Berge, Martin Ødegård e Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Håland e Ola Solbakken. Técnico: Ståle Solbakken.

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård e Birger Meling; Sander Berge, Martin Ødegård e Fredrik Aursnes; Alexander Sørloth, Erling Håland e Ola Solbakken. Ståle Solbakken. ESPANHA: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Aymeric Laporte e Fran García ou Alfonso Pedraza; Rodri Hernández, Gavi e Mikel Merino; Ferran Torres, Álvaro Morata e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de La Fuente.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE NORUEGA E ESPANHA: