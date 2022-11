Ochoa pega pênalti de Lewandowski e México empata sem gols com a Polônia na Copa

Publicidade

No duelo direto entre Guillermo Ochoa e Robert Lewandowski, o goleiro levou a melhor sobre o atacante e o México empatou sem gols com a Polônia, nesta terça-feira, no estádio 974, em Doha, pelo Grupo C da Copa do Mundo do Catar. A partida foi marcada por uma cobrança de pênalti, cobrada pelo polonês e defendida pelo mexicano, que acumula agora cinco Mundiais em seu currículo.

A penalidade foi o ponto alto do confronto, truncado e de poucas emoções. Apesar da igualdade no placar, o México foi superior durante a maior parte do duelo. Tinha mais iniciativa e poder ofensivo. A tímida Polônia, por sua vez, jogou na retranca, “amarrando” a partida.

O resultado manteve o Grupo C em aberto e favoreceu a Argentina, que surpreendeu ao abrir a chave com uma histórica derrota para a modesta Arábia Saudita. Com apenas uma seleção do grupo somando três pontos nesta rodada inicial, os argentinos viram crescer a chance de avançar.

Defesa de Guillermo Ochoa no pênalti de Lewandowski foi o ponto alto do duelo entre México e Polônia. Foto: Themba Hadebe/AP

As quatro seleções voltam a entrar em campo no sábado. México e Argentina farão um clássico das Américas enquanto a Polônia terá pela frente a motivada equipe saudita.

México e Polônia fizeram o primeiro tempo mais truncado desta Copa até agora. Até os 25 minutos, o jogo foi só destruição, sem qualquer lampejo de criação nas duas equipes. O time mexicano era bem marcado pela direita, por onde costuma atacar, enquanto a equipe polonesa não tinha pudor de jogar na retranca, à espera de um contra-ataque salvador, apesar de contar com um dos melhores jogadores do mundo em seu ataque.

Eleito duas vezes o melhor do mundo, Robert Lewandowski fez apenas figuração na etapa inicial. Isso porque o meio-campo polonês se restringia a bloquear as poucas investidas mexicanas. A situação mudou a partir dos 25, quando o México passou a encontrar espaços pela direita. Em um deles, Herrera cruzou na área e Vega ganhou da marcação por cima e mandou, de cabeça, rente ao pé da trave de Szczesny.

Após ser coadjuvante, a Polônia voltou para o segundo tempo com a meta de virar protagonista. Com a nova postura, o time europeu adiantou a marcação e passou a marcar a saída de bola mexicana. A estratégia deu certo logo na primeira investida. Lewandowski pressionou e foi derrubado por Moreno na área. O árbitro precisou da ajuda do VAR para confirmar a penalidade.

Mas, na cobrança, o atacante polonês parou em Ochoa. O goleiro mexicano caiu no seu canto esquerdo e pegou, aos 12 minutos. A defesa esquentou o jogo, finalmente. A Polônia, sem desanimar, passou a buscar o ataque com mais frequência, ainda que sofresse com sua lenta transição. Mais veloz, o México era melhor.

Na reta final do confronto, a seleção mexicana esboçou pressão. Porém, a melhor oportunidade foi uma finalização de Vega, de longe, para fora, aos 34. Mais limitado, o time polonês sequer ameaçou o gol de Ochoa na segunda metade da etapa final.

FICHA TÉCNICA:

MÉXICO 0 X 0 POLÔNIA

MÉXICO - Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Hector Moreno, Jesús Gallardo; Édson Álvares, Hector Herrera (Carlos Rodríguez), Luis Chavez; Hirving Lozano, Henry Martín (Raúl Jiménez) e Alexis Vega (Antuna). Técnico: Tata Martino.

POLÔNIA - Wojciech Szczesny; Bartosz Bereszynski, Kamil Glik e Jakub Kiwior; Matty Cash, Sebastian Szymanski (Frankowski), Grzegorz Krychowiak, Jakub Kaminski, Nicola Zalewski (Bielik); Piotr Zielinski (Milik) e Robert Lewandowski. Técnico: Czeslaw Michniewicz.

CARTÕES AMARELOS - Sánchez, Moreno, Frankowski.

ÁRBITRO - Chris Beath (Austrália).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 39.369 pagantes.

LOCAL - Estádio 974, em Doha, no Catar.