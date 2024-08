Olimpíadas 2024: por que vitória do Brasil sobre a França no futebol foi histórica?

Em uma partida com final emocionante realizada neste sábado, dia 3, o Brasil venceu a França por 1 a 0, assegurando seu lugar entre os quatro melhores times dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Os destaques do jogo foram: Lorena, que defendeu um pênalti no começo do confronto, e Gabi Portilho, que marcou o gol decisivo aos 37 minutos do segundo tempo. Com este resultado, a equipe comandada por Arthur Elias avança para a semifinal, onde enfrentará a conhecida Espanha.

PUBLICIDADE Mas, por que a vitória do Brasil sobre a França foi tão marcante? Além de garantir a classificação para as semis, este foi o primeiro triunfo do Brasil sobre a França na história. Este resultado também marca a chegada da seleção brasileira às semifinais dos Jogos Olímpicos em seis de suas oito participações no torneio, um feito notável para o futebol feminino do país. A goleira Lorena brilhou novamente ao defender seu segundo pênalti em Paris-2024. O primeiro foi contra o Japão. Esta foi a primeira vez que uma arqueira conseguiu deter duas cobranças de pênalti no tempo regular em um mesmo torneio nas últimas quatro edições, incluindo tanto Jogos Olímpicos quanto Copas do Mundo.

Gabi Portilho fez o gol brasileiro na vitória sobre a França. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Gabi Portilho, por sua vez, marcou seu primeiro gol com a camisa do Brasil em competições oficiais. Antes disso, ela havia participado diretamente de três gols da seleção, com três assistências: contra México e Argentina na Copa Ouro feminina da Concacaf, e contra a Venezuela na Copa América de 2022, sempre contribuindo para vitórias da equipe brasileira.

O triunfo sobre a França ganhou ar de tensão pois, no final do segundo tempo, a juíza optou por dar 16 minutos de acréscimos. O Brasil, que já estava vivendo um drama, teve seu sofrimento estendido. No entanto, deu tudo certo para a seleção. Os dados utilizados neste texto são da Opta.