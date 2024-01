“Me colocaram no céu e de repente me levaram ao inferno.” Oliveira Andrade chegou com ‘pompa’ na Record para a narração do Campeonato Paulista nesta temporada. Com mais de 40 anos de profissão, o profissional viu nessa oportunidade um salto na carreira, dado ao alcance que a competição tem na TV Aberta. Com apenas dois jogos narrados – Corinthians x Guarani e Palmeiras x Inter de Limeira –, foi demitido na última quinta-feira, sem explicações da emissora. Em nota enviada ao Estadão, a Record “agradece a parceria com Oliveira Andrade neste início de Campeonato”.

Segundo o narrador, que não esconde a mágoa pela “forma como a demissão foi conduzida”, a emissora não o contatou ou teceu críticas diretas a respeito da sua maneira própria de narrar. A demissão foi informada por um dos diretores da emissora, por telefone, na última quinta-feira, dizendo apenas que “não haveria interesse de seguir com o profissional em seu quadro de narradores.”

Oliveira Andrade foi contratado, junto com Casagrande e Sálvio Spínola, para integrar a equipe da Record na cobertura do Campeonato Paulista. “Estava quieto, trabalhando. Não fui atrás da emissora, eles que me convidaram para trabalhar”, afirma. Esta foi sua terceira passagem pela emissora, e o narrador não esconde o carinho que tem pela sua antiga casa, apesar da forma como sua demissão foi conduzida. “Eles têm o direito de contratar ou demitir quem bem entendem, mas não posso aceitar.”

Não houve uma conversa com a direção de jornalismo da Record antes de seu corte. Uma das razões, no entanto, teria sido pelo seu estilo de narração, segundo alega Oliveira. “Hoje estamos sujeitos ao tribunal da internet. Teriam tido muitas críticas a mim lá. Mas, se a empresa for se pautar pela rede social, o Galvão Bueno não teria tido a carreira que teve”, afirma. “As redes sociais são um verdadeiro esgoto. Eu até evito de ler isso aí (as críticas), ficar vasculhando a internet. Mesmo se me pedissem para mudar meu estilo de narração, depois de 40 anos de profissão, não mudaria.”