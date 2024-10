Duas das maiores potências do Campeonato Francês se enfrentam neste domingo, dia 27. De um lado, o Olympique de Marselha, que vem de uma sonora goleada fora de casa em seu último compromisso. Do outro, o Paris Saint-Germain que ainda mantém sua autoridade mesmo após reformulação drástica no elenco recentemente. A bola rola às 16h45 (horário de Brasília).

Não bastasse todo o histórico que o confronto traz consigo, a situação dos dois times na tabela da Ligue 1 coloca contornos dramáticos ainda mais interessantes para o embate. O PSG lidera a tabela com 20 pontos, à frente do Monaco apenas pelo saldo de gols. O Olympique de Marselha está logo atrás, na 3ª colocação, com 17 pontos.

Olympique de Marselha x Paris Saint-Germain na Ligue 1: onde assistir ao vivo e escalações Foto: Arte/Estadão

OLYMPIQUE DE MARSELHA x PSG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIGUE 1:

DATA : 27/10/2024.

: 27/10/2024. HORÁRIO : 16h45 (horário de Brasília).

: 16h45 (horário de Brasília). LOCAL: Stade Orange Velodrome.

ONDE ASSISTIR OLYMPIQUE DE MARSELHA x PSG AO VIVO:

CazéTV (internet).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO OLYMPIQUE DE MARSELHA:

OLYMPIQUE DE MARSELHA - Rulli; Lirola, Balerdi, Cornelius e Murillo; Rabiot e Hojbjerg; Greenwood, Harit e Rowe; Wahi. Técnico: Roberto De Zerbi.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PSG:

PSG - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Mendes; João Neves, Emery e Ruiz; Dembélé, Barcola e Kang-in. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE OLYMPIQUE DE MARSELHA E PSG:

20/10/2024 - Montpellier 0x5 Olympique de Marselha (Campeonato Francês).

- Montpellier 0x5 (Campeonato Francês). 22/10/2024 - PSG 1x1 PSV (Liga dos Campeões).