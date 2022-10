Pablo Marí, ex-Flamengo, é esfaqueado em mercado na Itália, diz imprensa local

Publicidade

O zagueiro espanhol Pablo Marí, ex-Flamengo, e outras quatro pessoas foram esfaqueadas por um homem, nesta quinta-feira, em uma unidade do Carrefour, na cidade de Assego, nos arredores de Milão, na Itália. Segundo informações da agência italiana de notícias Ansa, três das cinco vítimas estão gravemente feridas. O jogador está consciente e fora de perigo.

Segundo a Ansa, o ataque ocorreu por volta das 18h30 (horário local, 13h30 de Brasília). Marí e os outros feridos — quatro homens, com 28, 30, 40 e 80 anos — foram levados de helicóptero ao hospital Niguarda. De acordo com o jornal La Republicca um operador de caixa morreu no ataque.

Pablo Mari celebra o seu gol marcado com a camisa do Monza, do futebol italiano. Foto: Claudio Grassi/LaPresse via AP

O CEO do clube, Adriano Galliani, e o técnico da equipe, Rafaelle Palladino, estão se dirigindo ao local. “Querido Pablo, estamos todos aqui perto de você e sua família, te amamos, continue lutando como sabe fazer, você é um guerreiro e logo vai se recuperar”, publicou o Monza nas redes sociais, em mensagem assinada por Galliani.

O autor do ataque é um italiano de 46 anos, que sofre de transtornos mentais. Ele foi detido pela polícia local. Segundo os investigadores, um ato terrorista está descartado. A motivação do ataque ainda é desconhecida. A faca usada na ação estava na prateleira do mercado.

A rede Carrefour se manifestou através de nota, em que reitera “a sua máxima proximidade aos funcionários e clientes envolvidos no ataque e às suas famílias” e confirmou que a polícia foi imediatamente chamada e que o criminoso foi detido. A empresa também ativou imediatamente “um serviço de apoio psicológico para todos os funcionários direta ou indiretamente envolvidos no incidente”.

Quem é Pablo Marí?

O zagueiro Pablo Marí, de 29 anos, está emprestado pelo Arsenal, da Inglaterra, ao Monza, da Itália. Na última temporada, ele atuou com a camisa da Udinese. Ele foi campeão do Brasileirão e da Libertadores de 2019, pelo Flamengo, atuando ao lado de Rodrigo Caio. Suas atuações seguras o levaram ao Arsenal.

Ele começou sua carreira no Mallorca em 2011 e foi contratado pelo Manchester City em 2016, mas não vestiu a camisa do time inglês, sendo emprestado a Girona e Deportivo La Coruña, da Espanha, além do NAC Breda, da Holanda.