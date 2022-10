Palmeiras abre vantagem histórica na liderança do Brasileirão e chega a 98% de chance de título

Líder disparado do Brasileirão, o Palmeiras se aproxima cada vez do seu 11º título do torneio. Com 10 pontos de vantagem sobre o Internacional, vice-líder, a vitória da equipe alviverde sobre o Botafogo por 3 a 1 deixou as chances de título na casa dos 98%. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Com 63 pontos conquistados, em uma impressionante campanha de 18 triunfos, 9 empates e apenas 2 derrotas, com nove jogos para o fim do campeonato, tudo se encaminha para que a equipe seja campeã. Com este cenário, apenas uma catástrofe tiraria o título do Palmeiras. O Internacional possui apenas 1,2% de chance de título. O Fluminense apenas 0,50% e o Corinthians, quarto colocado, 0,17%.

Na briga por uma vaga direta para a Libertadores, além do Palmeiras — já classificado–, Internacional (99.97%), Fluminense (99,86%) e Corinthians (99,48%) já têm presenças praticamente garantidas. O Flamengo, quinto colocado, tem 98,5%, mas ainda terá a chance de carimbar passaporte para o torneio continental caso seja campeão da atual edição, em que disputa o título contra o Athletico-PR, sexto colocado, ou da Copa do Brasil, em que enfrenta o Corinthians.

O Palmeiras abriu 10 pontos de vantagem sobre o Internacional. Foto: Sergio Moraes/Reuters

Dentre os paulistas, a missão do São Paulo é bastante árdua, já que a equipe tem apenas 17,5% de chance de ir ao torneio. O Santos tem 14,4% de possibilidade de garantir a vaga.

Rebaixamento

Na luta contra a degola, o Juventude, lanterna do torneio, já está praticamente na Série B, com 99,70% de chance de cair. O 19º colocado Atlético-GO tem 93,7%. O Avaí, 18º, também tem bastante encaminhada a possibilidade de descenso, com 81,2%.

Primeiro na zona de rebaixamento, Cuiabá, tem 42,7% e acompanha de perto a situação de Ceará (37,6%) e Coritiba (32,6%), que têm maior possibilidade de queda.